На Дубнівській у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО





ДТП трапилася близько обіду 4 грудня. Про це



Відбулося два зіткнення: автомобілів “Shkoda” з “КІА” (обидві рухалися в попутному напрямку), а також “КІА” із легковиком “ЗАЗ”, який їхав назустріч.



Усі автомобілі отримали значні механічні пошкодження.



Інформації про потерпілих наразі немає. На місці працює поліція.



Станом на 14:00 автомобілі прибрали із проїжджої частини, тож рух транспорту не ускладнений.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Дубнівській у Луцьку сталася аварія за участю 3 автомобілів.ДТП трапилася близько обіду 4 грудня. Про це 12 каналу повідомили очевидці.Відбулося два зіткнення: автомобілів “Shkoda” з “КІА” (обидві рухалися в попутному напрямку), а також “КІА” із легковиком “ЗАЗ”, який їхав назустріч.Усі автомобілі отримали значні механічні пошкодження.Інформації про потерпілих наразі немає. На місці працює поліція.Станом на 14:00 автомобілі прибрали із проїжджої частини, тож рух транспорту не ускладнений.

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