На Дубнівській у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
Сьогодні, 14:24
На вулиці Дубнівській у Луцьку сталася аварія за участю 3 автомобілів.
ДТП трапилася близько обіду 4 грудня. Про це 12 каналу повідомили очевидці.
Відбулося два зіткнення: автомобілів “Shkoda” з “КІА” (обидві рухалися в попутному напрямку), а також “КІА” із легковиком “ЗАЗ”, який їхав назустріч.
Усі автомобілі отримали значні механічні пошкодження.
Інформації про потерпілих наразі немає. На місці працює поліція.
Станом на 14:00 автомобілі прибрали із проїжджої частини, тож рух транспорту не ускладнений.
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ДТП трапилася близько обіду 4 грудня. Про це 12 каналу повідомили очевидці.
Відбулося два зіткнення: автомобілів “Shkoda” з “КІА” (обидві рухалися в попутному напрямку), а також “КІА” із легковиком “ЗАЗ”, який їхав назустріч.
Усі автомобілі отримали значні механічні пошкодження.
Інформації про потерпілих наразі немає. На місці працює поліція.
Станом на 14:00 автомобілі прибрали із проїжджої частини, тож рух транспорту не ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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