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На Дубнівській у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО

На Дубнівській у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
На вулиці Дубнівській у Луцьку сталася аварія за участю 3 автомобілів.

ДТП трапилася близько обіду 4 грудня. Про це 12 каналу повідомили очевидці.

Відбулося два зіткнення: автомобілів “Shkoda” з “КІА” (обидві рухалися в попутному напрямку), а також “КІА” із легковиком “ЗАЗ”, який їхав назустріч.

Усі автомобілі отримали значні механічні пошкодження.

Інформації про потерпілих наразі немає. На місці працює поліція.

Станом на 14:00 автомобілі прибрали із проїжджої частини, тож рух транспорту не ускладнений.

На Дубнівській у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
На Дубнівській у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО
На Дубнівській у Луцьку зіткнулися три автівки. ФОТО



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Теги: подвійна аварія, Луцьк, Дубнівська
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