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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Як жителям новоприєднаних до Луцька громад отримати пільгові е-квитки. ВІДЕО

Як жителям новоприєднаних до Луцька громад отримати пільгові е-квитки. ВІДЕО
Сотню електронних квитків вже отримали пільговики із територіальних громад, які приєдналися до Луцької міської ОТГ. Картки почали видавати з 2 грудня.

Як розповів Суспільному начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міськради Володимир Степанов, е-квитки для волинян-пільговиків, які проживають у громадах, що приєдналися до Луцької ОТГ, видають на вулиці Лесі Українки, 16а.

Нагадаємо, до Луцької міської тергромади приєдналися Заборольська, Жидичинська, Княгининівська ТГ та Іванчицівська сільська рада.

Для учнів шкіл, які діють в приєднаних громадах, електронні квитки оформлюватимуть онлайн. "Розіслали листи директорам шкіл, де розписали, яким чином це виготовлення буде проходити для учнів", - каже Володимир Степанов.

Пільговики ж повинні приїжджати самостійно до відділу обслуговування у Луцьку.

Для оформлення електронного квитка із собою пенсіонери та інші пільгові категорії населення повинні мати паспорт, ідентифікаційний код і посвідчення, що дає право на пільгу, - розповідає менеджерка підприємства "Сіті кард систем" Вікторія Мірчук.

З її слів, від початку роботи безготівкової оплати проїзду у міському громадському транспорті Луцька, що відбулося рік тому, видали 80 тисяч пільгових квитків, із яких 30 тисяч - для учнів.


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Теги: Луцьк, об'єднання громад, е-квиток
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