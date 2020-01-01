Як жителям новоприєднаних до Луцька громад отримати пільгові е-квитки. ВІДЕО





Як розповів Володимир Степанов, е-квитки для волинян-пільговиків, які проживають у громадах, що приєдналися до Луцької ОТГ, видають на вулиці Лесі Українки, 16а.



Нагадаємо, до Луцької міської тергромади приєдналися Заборольська, Жидичинська, Княгининівська ТГ та Іванчицівська сільська рада.



Для учнів шкіл, які діють в приєднаних громадах, електронні квитки оформлюватимуть онлайн. "Розіслали листи директорам шкіл, де розписали, яким чином це виготовлення буде проходити для учнів", - каже Володимир Степанов.



Пільговики ж повинні приїжджати самостійно до відділу обслуговування у Луцьку.



Для оформлення електронного квитка із собою пенсіонери та інші пільгові категорії населення повинні мати паспорт, ідентифікаційний код і посвідчення, що дає право на пільгу, - розповідає менеджерка підприємства "Сіті кард систем" Вікторія Мірчук.



З її слів, від початку роботи безготівкової оплати проїзду у міському громадському транспорті Луцька, що відбулося рік тому, видали 80 тисяч пільгових квитків, із яких 30 тисяч - для учнів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сотню електронних квитків вже отримали пільговики із територіальних громад, які приєдналися до Луцької міської ОТГ. Картки почали видавати з 2 грудня.Як розповів Суспільному начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міськради, е-квитки для волинян-пільговиків, які проживають у громадах, що приєдналися до Луцької ОТГ, видають на вулиці Лесі Українки, 16а.Нагадаємо, до Луцької міської тергромади приєдналися Заборольська, Жидичинська, Княгининівська ТГ та Іванчицівська сільська рада.Для учнів шкіл, які діють в приєднаних громадах, електронні квитки оформлюватимуть онлайн. "Розіслали листи директорам шкіл, де розписали, яким чином це виготовлення буде проходити для учнів", - каже Володимир Степанов.Пільговики ж повинні приїжджати самостійно до відділу обслуговування у Луцьку.Для оформлення електронного квитка із собою пенсіонери та інші пільгові категорії населення повинні мати паспорт, ідентифікаційний код і посвідчення, що дає право на пільгу, - розповідає менеджерка підприємства "Сіті кард систем"З її слів, від початку роботи безготівкової оплати проїзду у міському громадському транспорті Луцька, що відбулося рік тому, видали 80 тисяч пільгових квитків, із яких 30 тисяч - для учнів.

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