На Волині незаконно видобували пісок: збитків нарахували на майже 51 мільйон
Сьогодні, 15:25
Екоінспектори провели рейдову перевірку у Локачинському районі і виявили незаконний видобуток піску за межами населеного пункту.
Площа кар’єру становить 2,56 га, з яких близько 0,6 га – землі природно-заповідного фонду, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області
Згідно з довідкою, виданою однією із сільських рад у Локачинському районі, дозволу на видобуток піску із земель державної власності не надавали.
Спеціалісти інспекції розрахували, що шкода завдана державі внаслідок незаконно видобутого піску становить 50 мільйонів 804 тисячі 83 гривні.
Матеріали перевірки передали до правоохоронних органів для встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності.
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Площа кар’єру становить 2,56 га, з яких близько 0,6 га – землі природно-заповідного фонду, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області
Згідно з довідкою, виданою однією із сільських рад у Локачинському районі, дозволу на видобуток піску із земель державної власності не надавали.
Спеціалісти інспекції розрахували, що шкода завдана державі внаслідок незаконно видобутого піску становить 50 мільйонів 804 тисячі 83 гривні.
Матеріали перевірки передали до правоохоронних органів для встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності.
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