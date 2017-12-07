У волинському університеті запрацює юридична клініка

У Луцькому національному технічному університеті запрацює Юридична клініка «Veritas Верітас».Про це йдеться на офіційному сайті вишу.Положення про Юридичну клініку «Veritas Верітас» затвердили на засіданні вченої ради Луцького національного технічного університету.Метою створення нового підрозділу є:- закріплення теоретичних знань, набуття практичних вмінь та здобуття професійних навичок студентами-консультантами Університету;- надання правової допомоги соціально-вразливим та малозабезпеченим групам суспільства;- формування правової культури громадян;- виховання студентів на принципах верховенства права, справедливості і людської гідності;- розширення співробітництва університету із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;- впровадження в освітній процес елементів практичної підготовки студентів - консультантів у сфері юридичних послуг.Основними завданнями Юридичної клініки є:- надання студентам Юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;- створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;- надання громадянам, зокрема соціально-вразливим верствам населення, безоплатної правової допомоги;- популяризація юридичних клінік в Україні та надання допомоги при створенні та організації роботи інших юридичних клінік;- проведення заходів з правової освіти населення;- забезпечення можливості спілкування студентів під час освітнього процесу з фахівцями-практиками судових, правоохоронних, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;- створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та Юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні проблеми громадян.