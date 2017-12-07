вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському університету запрацює юридична клініка

У волинському університету запрацює юридична клініка
У Луцькому національному технічному університеті запрацює Юридична клініка «Veritas Верітас».

Про це йдеться на офіційному сайті вишу.

Положення про Юридичну клініку «Veritas Верітас» затвердили на засіданні вченої ради Луцького національного технічного університету.

Метою створення нового підрозділу є:

- закріплення теоретичних знань, набуття практичних вмінь та здобуття професійних навичок студентами-консультантами Університету;

- надання правової допомоги соціально-вразливим та малозабезпеченим групам суспільства;

- формування правової культури громадян;

- виховання студентів на принципах верховенства права, справедливості і людської гідності;

- розширення співробітництва університету із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;

- впровадження в освітній процес елементів практичної підготовки студентів - консультантів у сфері юридичних послуг.



Основними завданнями Юридичної клініки є:

- надання студентам Юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;

- створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;

- надання громадянам, зокрема соціально-вразливим верствам населення, безоплатної правової допомоги;

- популяризація юридичних клінік в Україні та надання допомоги при створенні та організації роботи інших юридичних клінік;

- проведення заходів з правової освіти населення;

- забезпечення можливості спілкування студентів під час освітнього процесу з фахівцями-практиками судових, правоохоронних, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;

- створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та Юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні проблеми громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЛНТУ, відкриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському університету запрацює юридична клініка
Сьогодні, 05:24
Волинянка стала бронзовою чемпіонкою України
Сьогодні, 04:19
На Волині судили контрактника, який зник із військової частини на 4 місяці
Сьогодні, 03:17
Тернопільська «Нива» розірвала контракт з волинянином
Сьогодні, 02:14
На Волині у мертвого собаки виявили сказ
Сьогодні, 01:14
Схожі новини
У волинському виші відкрили меморіальні дошки трьом бійцям У волинському виші відкрили меморіальні дошки трьом бійцям
07 грудень, 2017, 16:03
Знані гості і оберемки квітів: Ірину Вахович представили на посаді ректора ЛНТУ. ФОТО Знані гості і оберемки квітів: Ірину Вахович представили на посаді ректора ЛНТУ. ФОТО
02 грудень, 17:20
У ТРЦ «ПортCity» – відкриття фірмового магазину «Bugatti»* У ТРЦ «ПортCity» – відкриття фірмового магазину «Bugatti»*
20 листопад, 14:47
Професорка луцького вишу взяла участь у міжнародному форумі Професорка луцького вишу взяла участь у міжнародному форумі
14 листопад, 07:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському університету запрацює юридична клініка
Сьогодні, 05:24
 0
Волинянка стала бронзовою чемпіонкою України
Сьогодні, 04:19
 0
На Волині судили контрактника, який зник із військової частини на 4 місяці
Сьогодні, 03:17
 0
Тернопільська «Нива» розірвала контракт з волинянином
Сьогодні, 02:14
 0
На Волині у мертвого собаки виявили сказ
Сьогодні, 01:14
 0
Медіа
відео
1/8