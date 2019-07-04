У Шацькому районі викликали поліцію через людей, які «заготовляли ґрунт для вирощування лохини»

Поліцейські припинили адміністративне правопорушення на Шаччині.Про це повідомив сектор комунікації поліції Волині.Про те, що невідомі особи неподалік села Острів’я Шацького району за допомогою техніки знімають верхній шар родючого ґрунту та вивозять його, повідомив поліції місцевий мешканець 2 грудня.Зі слів заявника, до вчинення правопорушення причетні двоє жителів села, які «заготовляють» ґрунт для вирощування лохини.Виїхавши на місце події, поліцейські виявили там сліди розрихнення та вигортання ґрунту, сліди роботи екскаватора на металевих гусеницях та задніх коліс трактора. Таким чином, повідомлення про вивезення ґрунту підтвердилось. Про випадок одразу ж повідомили працівників екоінспекції. Осіб, які здійснювали це адміністративне правопорушення, поліція встановила: це місцеві жителі. Матеріали вже зібрані правоохоронцями і направлені в державну екологічну інспекцію для прийняття рішення та складання протоколу, оскільки оформляти матеріали за такого виду правопорушення – компетенція цього органу.Того ж дня під час спілкування з правоохоронцями заявник із зовнішніми ознаками алкогольного сп’яніння сів у автомобіль та намагався поїхати з місця. Аби припинити правопорушення, поліцейські зупинили транспортний засіб. Тоді - керманич вийшов з авто, намагався втекти та розпочав чинити злісну непокору законним вимогам працівників поліції. До громадянина було застосовано спецзасіб – кайданки, а освідування на стан алкогольного сп’яніння показало результат – 1.55 проміле.Для з’ясування обставин правопорушень чоловіка доставили до Шацького відділення поліції. На нього склали 2 адмінпротоколи за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Залишаючи відділення, порушник зазначив у журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених, що претензій до працівників поліції не має. Проте 3 грудня громадянин зателефонував на спецлінію 102 та повідомив, що працівники поліції нанесли тілесні ушкодження йому та його товаришам, однак в лікарню чоловіки не зверталися.Відомості зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Правоохоронці розпочали розслідування, під час якого факт побиття поліцейськими чоловіків не підтвердився.