Тернопільська «Нива» розірвала контракт з волинянином
Сьогодні, 02:14
Клуб Першої ліги «Нива» Тернопіль – оголосив про розірвання контрактів з п’ятьма гравцями.
Серед п'яти гравців, з якими достроково припинили трудові угоди - уродженець Волині Олексій Зінкевич, - пише SportArena.
Контракти розірвали із захисником Вадимом Хохловим, а також чотирма хавбеками – Ігорем Кохманом, Олексієм Зінкевичем, Дмитром Скакуном і Олександром Демченком.
У поточному сезоні Хохлов провів дев’ять матчів за тернопільський клуб, відзначившись одним голом. У Демченко – 13 ігор (1 гол), в шести зустрічах грав Зінкевич, а в восьми – Кохман. Що стосується Дмитра Скакуна, то півзахисник в 13 матчах забив три голи.
Нива завершила першу частину сезону на 11-й позиції з 18 очками в активі. Відновити сезон у Першій лізі тернополяни повинні грою з Альянсом 19 березня наступного року.
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Серед п'яти гравців, з якими достроково припинили трудові угоди - уродженець Волині Олексій Зінкевич, - пише SportArena.
Контракти розірвали із захисником Вадимом Хохловим, а також чотирма хавбеками – Ігорем Кохманом, Олексієм Зінкевичем, Дмитром Скакуном і Олександром Демченком.
У поточному сезоні Хохлов провів дев’ять матчів за тернопільський клуб, відзначившись одним голом. У Демченко – 13 ігор (1 гол), в шести зустрічах грав Зінкевич, а в восьми – Кохман. Що стосується Дмитра Скакуна, то півзахисник в 13 матчах забив три голи.
Нива завершила першу частину сезону на 11-й позиції з 18 очками в активі. Відновити сезон у Першій лізі тернополяни повинні грою з Альянсом 19 березня наступного року.
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