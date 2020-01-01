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Тернопільська «Нива» розірвала контракт з волинянином

Тернопільська «Нива» розірвала контракт з волинянином
Клуб Першої ліги «Нива» Тернопіль – оголосив про розірвання контрактів з п’ятьма гравцями.

Серед п'яти гравців, з якими достроково припинили трудові угоди - уродженець Волині Олексій Зінкевич, - пише SportArena.

Контракти розірвали із захисником Вадимом Хохловим, а також чотирма хавбеками – Ігорем Кохманом, Олексієм Зінкевичем, Дмитром Скакуном і Олександром Демченком.

У поточному сезоні Хохлов провів дев’ять матчів за тернопільський клуб, відзначившись одним голом. У Демченко – 13 ігор (1 гол), в шести зустрічах грав Зінкевич, а в восьми – Кохман. Що стосується Дмитра Скакуна, то півзахисник в 13 матчах забив три голи.

Нива завершила першу частину сезону на 11-й позиції з 18 очками в активі. Відновити сезон у Першій лізі тернополяни повинні грою з Альянсом 19 березня наступного року.

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Теги: Олексій Зінкевич, Волинь
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