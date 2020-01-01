У Ковелі біля ринку горить 2-поверхова будівля. ФОТО. ВІДЕО





На місці пригоди працюють рятувальники. До гасіння вогню задіяли декілька пожежних машин, - інформує



Як повідомляють очевидці, через пожежу з вулиці Курбаса до вулиці Брестської утворився автомобільний затор.



Згідно відкритих даних з Публічної кадастрової карти України, територія, де трапилася пожежа, належить товариству з обмеженою відповідальністю «Кафе «Картопляна» і перебуває у приватній власності.



Про постраждалих інформації наразі немає. Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пожежа трапилася у двоповерховій будівлі біля кафе «Картопляна», що у Ковелі на вулиці Брестській – навпроти госпрозрахункового ринку.На місці пригоди працюють рятувальники. До гасіння вогню задіяли декілька пожежних машин, - інформує Ковель медіа Як повідомляють очевидці, через пожежу з вулиці Курбаса до вулиці Брестської утворився автомобільний затор.Згідно відкритих даних з Публічної кадастрової карти України, територія, де трапилася пожежа, належить товариству з обмеженою відповідальністю «Кафе «Картопляна» і перебуває у приватній власності.Про постраждалих інформації наразі немає. Деталі – згодом.

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