У Ковелі біля ринку горить 2-поверхова будівля. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:58
Пожежа трапилася у двоповерховій будівлі біля кафе «Картопляна», що у Ковелі на вулиці Брестській – навпроти госпрозрахункового ринку.
На місці пригоди працюють рятувальники. До гасіння вогню задіяли декілька пожежних машин, - інформує Ковель медіа.
Як повідомляють очевидці, через пожежу з вулиці Курбаса до вулиці Брестської утворився автомобільний затор.
Згідно відкритих даних з Публічної кадастрової карти України, територія, де трапилася пожежа, належить товариству з обмеженою відповідальністю «Кафе «Картопляна» і перебуває у приватній власності.
Про постраждалих інформації наразі немає. Деталі – згодом.
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На місці пригоди працюють рятувальники. До гасіння вогню задіяли декілька пожежних машин, - інформує Ковель медіа.
Як повідомляють очевидці, через пожежу з вулиці Курбаса до вулиці Брестської утворився автомобільний затор.
Згідно відкритих даних з Публічної кадастрової карти України, територія, де трапилася пожежа, належить товариству з обмеженою відповідальністю «Кафе «Картопляна» і перебуває у приватній власності.
Про постраждалих інформації наразі немає. Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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