вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі біля ринку горить 2-поверхова будівля. ФОТО. ВІДЕО

У Ковелі біля ринку горить 2-поверхова будівля. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа трапилася у двоповерховій будівлі біля кафе «Картопляна», що у Ковелі на вулиці Брестській – навпроти госпрозрахункового ринку.

На місці пригоди працюють рятувальники. До гасіння вогню задіяли декілька пожежних машин, - інформує Ковель медіа.

Як повідомляють очевидці, через пожежу з вулиці Курбаса до вулиці Брестської утворився автомобільний затор.

Згідно відкритих даних з Публічної кадастрової карти України, територія, де трапилася пожежа, належить товариству з обмеженою відповідальністю «Кафе «Картопляна» і перебуває у приватній власності.

Про постраждалих інформації наразі немає. Деталі – згодом.
У Ковелі біля ринку горить 2-поверхова будівля. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі біля ринку горить 2-поверхова будівля. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі біля ринку горить 2-поверхова будівля. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі біля ринку горить 2-поверхова будівля. ФОТО. ВІДЕО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель пожежа, будівля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Струмівці зіткнулись дві фури. ФОТО
Сьогодні, 16:37
Волинські поліцейські розшукують зниклого 50-річного чоловіка
Сьогодні, 16:20
У Ковелі біля ринку горить 2-поверхова будівля. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:58
Відомо, скільки лучани заплатять за централізоване опалення у листопаді
Сьогодні, 15:41
У Шацькому районі викликали поліцію через людей, які «заготовляли ґрунт для вирощування лохини»
Сьогодні, 15:36
Схожі новини
У Ковелі п’яний водій розтрощив сторожову будку У Ковелі п’яний водій розтрощив сторожову будку
25 листопад, 09:58
У Нововолинську знову горіла будівля колишнього банку У Нововолинську знову горіла будівля колишнього банку
21 вересень, 17:15
У Луцьку в 5-поверхівці трапилась пожежа У Луцьку в 5-поверхівці трапилась пожежа
17 серпень, 10:12
У селищі на Волині посеред ночі загорівся житловий будинок У селищі на Волині посеред ночі загорівся житловий будинок
13 серпень, 09:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Львові батьки не давали переливати кров дитині при операції: медики знайшли вихід
03 грудень, 13:14
 1
На Волині перевищений епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ
Сьогодні, 17:19
 0
У «Premier City» оголосили «цінопад» на квитки у кіно*
Сьогодні, 16:53
 0
У Луцьку помер директор підприємства
Сьогодні, 16:50
 0
У Струмівці зіткнулись дві фури. ФОТО
Сьогодні, 16:37
 0
Медіа
відео
1/8