На Волині у мертвого собаки виявили сказ

У селі Куснища Любомльського району в трупі собаки виявили сказ.2 грудня 2020 року, під головуванням заступника голови райдержадміністрації, голови державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації Олександра Шума відбулося засідання районної державної надзвичайної протиепізотичної комісії при райдержадміністрації з питань виникнення захворювання на сказ у загиблої собаки в селі Куснища, накладення карантинних обмежень в даному населеному пункті та посилення ветеринарно-санітарного контролю за проведенням антирабічних заходів, - йдеться на сайті Любомльської райдержадміністрації.Начальник Любомльського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Микола Вавриш повідомив, що згідно експертизи Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 02.12.2020 року №00437п.м./20 у трупа загиблої собаки в с. Куснища встановлено діагноз сказ.Після обговорення членами комісії ситуації щодо епізоотичної ситуації в селі Куснища державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при районній державній адміністрації прийняті рішення:- затвердити рішення про накладання карантинних обмежень по сказу с.Куснища, та про посилення ветеринарно–санітарного контролю за проведенням антирабічних заходів;- розробити план заходів по ліквідації сказу в с.Куснища;- взяти на постійний контроль урочища заселені червоною лисицею;- забезпечити виконання плану заходів по ліквідації сказу в с.Куснища;- систематично проводити обстеження угідь, де мешкають дикі тварини, і при виявленні їх трупів або вбитих з підозрілою поведінкою звірів негайно повідомляти працівників державної служби ветмедицини і надсилати матеріал у ветеринарну лабораторію для дослідження на сказ;- проводити боротьбу з бродячими собаками та котами в мисливських угіддях;- не допускати до полювання невакцинованих проти сказу собак, про що у мисливців повинні бути відповідні документи;- в мисливських угіддях (території Любомльської ОТГ), які оголошені неблагополучними і знаходяться в загрозливій зоні, заборонити промисловий і ліцензійний відстріл диких тварин, їх відловлювання і вивезення;- сприяти організації у проведенні ветеринарних міроприємств;- забезпечити лікувально – профілактичний заклад, на який покладено обов’язки надання своєчасної допомоги потерпілим від покусів тварин, достатньою кількістю антирабічних препаратів.