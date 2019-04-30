На Волині у мертвого собаки виявили сказ
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У селі Куснища Любомльського району в трупі собаки виявили сказ.
2 грудня 2020 року, під головуванням заступника голови райдержадміністрації, голови державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації Олександра Шума відбулося засідання районної державної надзвичайної протиепізотичної комісії при райдержадміністрації з питань виникнення захворювання на сказ у загиблої собаки в селі Куснища, накладення карантинних обмежень в даному населеному пункті та посилення ветеринарно-санітарного контролю за проведенням антирабічних заходів, - йдеться на сайті Любомльської райдержадміністрації.
Начальник Любомльського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Микола Вавриш повідомив, що згідно експертизи Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 02.12.2020 року №00437п.м./20 у трупа загиблої собаки в с. Куснища встановлено діагноз сказ.
Після обговорення членами комісії ситуації щодо епізоотичної ситуації в селі Куснища державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при районній державній адміністрації прийняті рішення:
- затвердити рішення про накладання карантинних обмежень по сказу с.Куснища, та про посилення ветеринарно–санітарного контролю за проведенням антирабічних заходів;
- розробити план заходів по ліквідації сказу в с.Куснища;
- взяти на постійний контроль урочища заселені червоною лисицею;
- забезпечити виконання плану заходів по ліквідації сказу в с.Куснища;
- систематично проводити обстеження угідь, де мешкають дикі тварини, і при виявленні їх трупів або вбитих з підозрілою поведінкою звірів негайно повідомляти працівників державної служби ветмедицини і надсилати матеріал у ветеринарну лабораторію для дослідження на сказ;
- проводити боротьбу з бродячими собаками та котами в мисливських угіддях;
- не допускати до полювання невакцинованих проти сказу собак, про що у мисливців повинні бути відповідні документи;
- в мисливських угіддях (території Любомльської ОТГ), які оголошені неблагополучними і знаходяться в загрозливій зоні, заборонити промисловий і ліцензійний відстріл диких тварин, їх відловлювання і вивезення;
- сприяти організації у проведенні ветеринарних міроприємств;
- забезпечити лікувально – профілактичний заклад, на який покладено обов’язки надання своєчасної допомоги потерпілим від покусів тварин, достатньою кількістю антирабічних препаратів.
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2 грудня 2020 року, під головуванням заступника голови райдержадміністрації, голови державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації Олександра Шума відбулося засідання районної державної надзвичайної протиепізотичної комісії при райдержадміністрації з питань виникнення захворювання на сказ у загиблої собаки в селі Куснища, накладення карантинних обмежень в даному населеному пункті та посилення ветеринарно-санітарного контролю за проведенням антирабічних заходів, - йдеться на сайті Любомльської райдержадміністрації.
Начальник Любомльського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Микола Вавриш повідомив, що згідно експертизи Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 02.12.2020 року №00437п.м./20 у трупа загиблої собаки в с. Куснища встановлено діагноз сказ.
Після обговорення членами комісії ситуації щодо епізоотичної ситуації в селі Куснища державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при районній державній адміністрації прийняті рішення:
- затвердити рішення про накладання карантинних обмежень по сказу с.Куснища, та про посилення ветеринарно–санітарного контролю за проведенням антирабічних заходів;
- розробити план заходів по ліквідації сказу в с.Куснища;
- взяти на постійний контроль урочища заселені червоною лисицею;
- забезпечити виконання плану заходів по ліквідації сказу в с.Куснища;
- систематично проводити обстеження угідь, де мешкають дикі тварини, і при виявленні їх трупів або вбитих з підозрілою поведінкою звірів негайно повідомляти працівників державної служби ветмедицини і надсилати матеріал у ветеринарну лабораторію для дослідження на сказ;
- проводити боротьбу з бродячими собаками та котами в мисливських угіддях;
- не допускати до полювання невакцинованих проти сказу собак, про що у мисливців повинні бути відповідні документи;
- в мисливських угіддях (території Любомльської ОТГ), які оголошені неблагополучними і знаходяться в загрозливій зоні, заборонити промисловий і ліцензійний відстріл диких тварин, їх відловлювання і вивезення;
- сприяти організації у проведенні ветеринарних міроприємств;
- забезпечити лікувально – профілактичний заклад, на який покладено обов’язки надання своєчасної допомоги потерпілим від покусів тварин, достатньою кількістю антирабічних препаратів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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