вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині у мертвого собаки виявили сказ

На Волині у мертвого собаки виявили сказ
У селі Куснища Любомльського району в трупі собаки виявили сказ.

2 грудня 2020 року, під головуванням заступника голови райдержадміністрації, голови державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації Олександра Шума відбулося засідання районної державної надзвичайної протиепізотичної комісії при райдержадміністрації з питань виникнення захворювання на сказ у загиблої собаки в селі Куснища, накладення карантинних обмежень в даному населеному пункті та посилення ветеринарно-санітарного контролю за проведенням антирабічних заходів, - йдеться на сайті Любомльської райдержадміністрації.

Начальник Любомльського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Микола Вавриш повідомив, що згідно експертизи Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 02.12.2020 року №00437п.м./20 у трупа загиблої собаки в с. Куснища встановлено діагноз сказ.

Після обговорення членами комісії ситуації щодо епізоотичної ситуації в селі Куснища державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при районній державній адміністрації прийняті рішення:

- затвердити рішення про накладання карантинних обмежень по сказу с.Куснища, та про посилення ветеринарно–санітарного контролю за проведенням антирабічних заходів;

- розробити план заходів по ліквідації сказу в с.Куснища;

- взяти на постійний контроль урочища заселені червоною лисицею;

- забезпечити виконання плану заходів по ліквідації сказу в с.Куснища;

- систематично проводити обстеження угідь, де мешкають дикі тварини, і при виявленні їх трупів або вбитих з підозрілою поведінкою звірів негайно повідомляти працівників державної служби ветмедицини і надсилати матеріал у ветеринарну лабораторію для дослідження на сказ;

- проводити боротьбу з бродячими собаками та котами в мисливських угіддях;

- не допускати до полювання невакцинованих проти сказу собак, про що у мисливців повинні бути відповідні документи;

- в мисливських угіддях (території Любомльської ОТГ), які оголошені неблагополучними і знаходяться в загрозливій зоні, заборонити промисловий і ліцензійний відстріл диких тварин, їх відловлювання і вивезення;

- сприяти організації у проведенні ветеринарних міроприємств;

- забезпечити лікувально – профілактичний заклад, на який покладено обов’язки надання своєчасної допомоги потерпілим від покусів тварин, достатньою кількістю антирабічних препаратів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, сказ, Куснища
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тернопільська «Нива» розірвала контракт з волинянином
Сьогодні, 02:14
На Волині у мертвого собаки виявили сказ
Сьогодні, 01:14
«Волинь» попрощалася з одіозним французом
Сьогодні, 00:15
5 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Києві почали збирати головну ялинку країни. ФОТО
04 грудень, 23:34
Схожі новини
На Волині з літаків розкидають вакцину проти сказу На Волині з літаків розкидають вакцину проти сказу
30 квітень, 2019, 04:10
Через скаженого кота на Волині оголосили карантин Через скаженого кота на Волині оголосили карантин
16 червень, 2018, 00:43
Через сказ у селі на Волині оголосили карантин Через сказ у селі на Волині оголосили карантин
01 березень, 2018, 23:03
На Волині медики б’ють на сполох через сказ На Волині медики б’ють на сполох через сказ
13 лютий, 2018, 06:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тернопільська «Нива» розірвала контракт з волинянином
Сьогодні, 02:14
 0
На Волині у мертвого собаки виявили сказ
Сьогодні, 01:14
 0
«Волинь» попрощалася з одіозним французом
Сьогодні, 00:15
 0
5 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Києві почали збирати головну ялинку країни. ФОТО
04 грудень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8