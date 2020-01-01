Волинські поліцейські розшукують зниклого 50-річного чоловіка
Сьогодні, 16:20
Поліція Волині розшукує 50-річного Олександра Григоровича Савосюка, жителя села Підгородне Любомльського району.
До поліції заява про зникнення надійша 4 грудня 2020 року, - інформує Любомльський відділ поліції.
Зазначається, що чоловік перебуваючи у Львові, близько 11:30 в останнє вийшов на зв'язок із матір’ю, після чого з 16:00 на зв'язок не виходив та наразі його телефон вимкнений.
В момент зникнення був одягнений у куртку світло-коричневого (рудого) кольору, светр сірого кольору, джинси чорного кольору, черевики коричневого кольору, користувався та мав при собі мобільний телефон.
Прикмети: Вік на вигляд 50-55 років; зріст середній 170-175 см; статура тіла худорлява; обличчя по формі овальне; волосся на голові пряме сивого кольору, очі темно-карі; ніс та вуха середні за розмірами.
В разі отримання будь-якої інформації стосовно можливого місця знаходження Савосюка О.Г., просять повідомити за телефонами: (03377) 2-45-52; 0956522414 – Заст. нач ВП Сергій Назарук; 0733085527 – о/у СКП Василь Кондратюк.
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До поліції заява про зникнення надійша 4 грудня 2020 року, - інформує Любомльський відділ поліції.
Зазначається, що чоловік перебуваючи у Львові, близько 11:30 в останнє вийшов на зв'язок із матір’ю, після чого з 16:00 на зв'язок не виходив та наразі його телефон вимкнений.
В момент зникнення був одягнений у куртку світло-коричневого (рудого) кольору, светр сірого кольору, джинси чорного кольору, черевики коричневого кольору, користувався та мав при собі мобільний телефон.
Прикмети: Вік на вигляд 50-55 років; зріст середній 170-175 см; статура тіла худорлява; обличчя по формі овальне; волосся на голові пряме сивого кольору, очі темно-карі; ніс та вуха середні за розмірами.
В разі отримання будь-якої інформації стосовно можливого місця знаходження Савосюка О.Г., просять повідомити за телефонами: (03377) 2-45-52; 0956522414 – Заст. нач ВП Сергій Назарук; 0733085527 – о/у СКП Василь Кондратюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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