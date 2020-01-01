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У Струмівці зіткнулись дві фури. ФОТО

У Струмівці зіткнулись дві фури. ФОТО
У селі Струмівка Луцького району трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажівок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія сталась у другій половині дня 4 грудня. На місці автопригоди працює "швидка" та поліція.

Більше інформації про ДТП – згодом.

У Струмівці зіткнулись дві фури. ФОТО
У Струмівці зіткнулись дві фури. ФОТО
У Струмівці зіткнулись дві фури. ФОТО
У Струмівці зіткнулись дві фури. ФОТО
У Струмівці зіткнулись дві фури. ФОТО

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Теги: Струмівка, аварія, фури
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