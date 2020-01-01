У Струмівці зіткнулись дві фури. ФОТО
Сьогодні, 16:37
У селі Струмівка Луцького району трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажівок.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталась у другій половині дня 4 грудня. На місці автопригоди працює "швидка" та поліція.
Більше інформації про ДТП – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталась у другій половині дня 4 грудня. На місці автопригоди працює "швидка" та поліція.
Більше інформації про ДТП – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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