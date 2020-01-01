У Луцьку помер директор підприємства
Сьогодні, 16:50
У Луцьку, 4 грудня, перестало битися серце директора ТзОВ «Ремторгпостач» Віктора Петровича Мельничука.
Про це повідомив колектив підприємства, - пишуть Волинські новини.
«Пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Він жив, радів кожному дню і будував плани на майбутнє, але невблаганна та передчасна смерть забрала його від дітей, батьків та дружини. У скорботі схиляємо свої голови, молимося за упокій його душі, і висловлюємо співчуття родині та близьким Віктора Петровича. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне. Вічна і світла пам’ять йому», – йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття колегам та родині померлого.
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Про це повідомив колектив підприємства, - пишуть Волинські новини.
«Пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Він жив, радів кожному дню і будував плани на майбутнє, але невблаганна та передчасна смерть забрала його від дітей, батьків та дружини. У скорботі схиляємо свої голови, молимося за упокій його душі, і висловлюємо співчуття родині та близьким Віктора Петровича. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне. Вічна і світла пам’ять йому», – йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття колегам та родині померлого.
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