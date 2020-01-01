На Волині перевищений епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ





Перевищення відмічається у Волинській, Донецькій, Рівненській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях до 25%, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу,



В області інтенсивний показник захворюваності становить 584 на 100 тисяч населення (вищий від середнього по Україні на 11%), перевищує епідемічний поріг на 2%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник захворюваності на більший 13 %. Локальні перевищення зареєстрували у Володимир-Волинському районі (+46%), Локачинському районі (+20%), та Луцькому районі (27%).



Протягом останнього тижня в області захворіло понад 6 тис. волинян на ГРВІ, із них 43% — це діти віком до 17 років (2,5 тис.). Штами вірусу грипу не виділялись. Близько одного відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізували. Серед них 80% – це дорослі особи. Летальних випадків за цей час не виявили.



З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло близько 47,5 тисяч мешканців області, що на 6,8 тис. більше ніж попереднього сезону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ в Україні перевищив епідемічний поріг на 8,6% та становить 524,5 на 100 тис. населення, а також на 10% вищий за аналогічний період минулого сезону.Перевищення відмічається у, Донецькій, Рівненській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях до 25%, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу, інформує Волинський обласний лабораторний центр.В області інтенсивний показник захворюваності становить 584 на 100 тисяч населення (вищий від середнього по Україні на 11%), перевищує епідемічний поріг на 2%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник захворюваності на більший 13 %. Локальні перевищення зареєстрували уПротягом останнього тижня в області захворіло понад 6 тис. волинян на ГРВІ, із них 43% — це діти віком до 17 років (2,5 тис.). Штами вірусу грипу не виділялись. Близько одного відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізували. Серед них 80% – це дорослі особи. Летальних випадків за цей час не виявили.З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло близько 47,5 тисяч мешканців області, що на 6,8 тис. більше ніж попереднього сезону.

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