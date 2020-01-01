На Волині перевищений епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ
Сьогодні, 17:19
Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ в Україні перевищив епідемічний поріг на 8,6% та становить 524,5 на 100 тис. населення, а також на 10% вищий за аналогічний період минулого сезону.
Перевищення відмічається у Волинській, Донецькій, Рівненській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях до 25%, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу, інформує Волинський обласний лабораторний центр.
В області інтенсивний показник захворюваності становить 584 на 100 тисяч населення (вищий від середнього по Україні на 11%), перевищує епідемічний поріг на 2%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник захворюваності на більший 13 %. Локальні перевищення зареєстрували у Володимир-Волинському районі (+46%), Локачинському районі (+20%), та Луцькому районі (27%).
Протягом останнього тижня в області захворіло понад 6 тис. волинян на ГРВІ, із них 43% — це діти віком до 17 років (2,5 тис.). Штами вірусу грипу не виділялись. Близько одного відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізували. Серед них 80% – це дорослі особи. Летальних випадків за цей час не виявили.
З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло близько 47,5 тисяч мешканців області, що на 6,8 тис. більше ніж попереднього сезону.
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Перевищення відмічається у Волинській, Донецькій, Рівненській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях до 25%, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу, інформує Волинський обласний лабораторний центр.
В області інтенсивний показник захворюваності становить 584 на 100 тисяч населення (вищий від середнього по Україні на 11%), перевищує епідемічний поріг на 2%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник захворюваності на більший 13 %. Локальні перевищення зареєстрували у Володимир-Волинському районі (+46%), Локачинському районі (+20%), та Луцькому районі (27%).
Протягом останнього тижня в області захворіло понад 6 тис. волинян на ГРВІ, із них 43% — це діти віком до 17 років (2,5 тис.). Штами вірусу грипу не виділялись. Близько одного відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізували. Серед них 80% – це дорослі особи. Летальних випадків за цей час не виявили.
З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло близько 47,5 тисяч мешканців області, що на 6,8 тис. більше ніж попереднього сезону.
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