На проспекті у Луцьку не поділили дорогу Audi та Renault
Сьогодні, 17:45
Сьогодні, 4 грудня, на проспекті Перемоги у Луцьку трапилася вечірня ДТП.
Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.
Близько 17:00 поблизу Луцької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 не розминулися легковики.
Зіткнулися Audi та Renault. Автівки зазнали механічних ушкоджень. Станом на 17:20 водії очікували на екіпаж патрульної поліції.
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Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.
Близько 17:00 поблизу Луцької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 не розминулися легковики.
Зіткнулися Audi та Renault. Автівки зазнали механічних ушкоджень. Станом на 17:20 водії очікували на екіпаж патрульної поліції.
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