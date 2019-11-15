На проспекті у Луцьку не поділили дорогу Audi та Renault





Про це



Близько 17:00 поблизу Луцької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 не розминулися легковики.



Зіткнулися Audi та Renault. Автівки зазнали механічних ушкоджень. Станом на 17:20 водії очікували на екіпаж патрульної поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 4 грудня, на проспекті Перемоги у Луцьку трапилася вечірня ДТП.Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.Близько 17:00 поблизу Луцької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 не розминулися легковики.Зіткнулися Audi та Renault. Автівки зазнали механічних ушкоджень. Станом на 17:20 водії очікували на екіпаж патрульної поліції.

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