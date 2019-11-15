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На проспекті у Луцьку не поділили дорогу Audi та Renault

На проспекті у Луцьку не поділили дорогу Audi та Renault
Сьогодні, 4 грудня, на проспекті Перемоги у Луцьку трапилася вечірня ДТП.

Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.

Близько 17:00 поблизу Луцької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 не розминулися легковики.

Зіткнулися Audi та Renault. Автівки зазнали механічних ушкоджень. Станом на 17:20 водії очікували на екіпаж патрульної поліції.

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Теги: Луцьк, аварія, дві автівки
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