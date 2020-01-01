вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли деталі аварії у Струмівці, у якій зіткнулись дві вантажівки. ВІДЕО

Розповіли деталі аварії у Струмівці, у якій зіткнулись дві вантажівки. ВІДЕО
Стали відомі деталі аварії у селі Струмівка, де зіштовхнулися дві фури.

Як розповів Суспільному командир патрульної роти Дмитро Ліпчук, водій фури, громадянин Білорусі, врізався у вантажівку, якою керував волинянин.

"Рухаючись зі сторони Луцька в напрямку Рівного, при повороті, водій вантажівки на іноземній реєстрації не надав перевагу у русі іншому вантажному автомобілю", - сказав поліцейський.

На місці зіткнення водіїв освідували на вміст алкоголю у крові. Обоє - тверезі. Кермувальник фури, громадянин Білорусі травмувався, йому надали медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився. Водій другої вантажівки, мешканець міста Рожище Петро Носко, каже віз до села Звірів майже 12 тонн дров.

"Слава Богу що не було іншого зустрічного транспорту. Я віз дрова з Луцька на вигрузку до села Звірів. Казала жінка не їхати сьогодні, а я не послухав", - розповів водій Петро Носко.

На місці зіткнення працювали рятувальники. Спецтехнікою відбуксували з дороги пошкоджені вантажівки. Рух однією смугою в напрямку Луцька тимчасово перекрили.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Струмівка, аварія, фури
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На проспекті у Луцьку не поділили дорогу Audi та Renault
Сьогодні, 17:45
«Вироби вже поїхали у різні країни»: луцька лялькарка розповіла, як виготовляє креативні іграшки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
Розповіли деталі аварії у Струмівці, у якій зіткнулись дві вантажівки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:31
На Волині перевищений епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ
Сьогодні, 17:19
У «Premier City» оголосили «цінопад» на квитки у кіно*
Сьогодні, 16:53
Схожі новини
У Струмівці зіткнулись дві фури. ФОТО У Струмівці зіткнулись дві фури. ФОТО
Сьогодні, 16:37
Судитимуть 22-річного хлопця, який скоїв моторошну аварію у Струмівці Судитимуть 22-річного хлопця, який скоїв моторошну аварію у Струмівці
02 грудень, 16:26
Розповіли про стан потерпілих у моторошній аварії в Струмівці Розповіли про стан потерпілих у моторошній аварії в Струмівці
07 вересень, 16:41
Повідомили деталі моторошної аварії в Струмівці, де загинула жінка і травмувалися 2 дітей Повідомили деталі моторошної аварії в Струмівці, де загинула жінка і травмувалися 2 дітей
07 вересень, 10:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Львові батьки не давали переливати кров дитині при операції: медики знайшли вихід
03 грудень, 13:14
 1
У волинських патрульних – поповнення
Сьогодні, 18:43
 0
На Сході окупанти порушили «тишу»: поранений український військовий
Сьогодні, 18:23
 0
На проспекті у Луцьку не поділили дорогу Audi та Renault
Сьогодні, 17:45
 0
«Вироби вже поїхали у різні країни»: луцька лялькарка розповіла, як виготовляє креативні іграшки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8