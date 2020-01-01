Розповіли деталі аварії у Струмівці, у якій зіткнулись дві вантажівки. ВІДЕО





Як розповів Дмитро Ліпчук, водій фури, громадянин Білорусі, врізався у вантажівку, якою керував волинянин.



"Рухаючись зі сторони Луцька в напрямку Рівного, при повороті, водій вантажівки на іноземній реєстрації не надав перевагу у русі іншому вантажному автомобілю", - сказав поліцейський.



На місці зіткнення водіїв освідували на вміст алкоголю у крові. Обоє - тверезі. Кермувальник фури, громадянин Білорусі травмувався, йому надали медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився. Водій другої вантажівки, мешканець міста Рожище Петро Носко, каже віз до села Звірів майже 12 тонн дров.



"Слава Богу що не було іншого зустрічного транспорту. Я віз дрова з Луцька на вигрузку до села Звірів. Казала жінка не їхати сьогодні, а я не послухав", - розповів водій Петро Носко.



На місці зіткнення працювали рятувальники. Спецтехнікою відбуксували з дороги пошкоджені вантажівки. Рух однією смугою в напрямку Луцька тимчасово перекрили.





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