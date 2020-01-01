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«Вироби вже поїхали у різні країни»: луцька лялькарка розповіла, як виготовляє креативні іграшки. ВІДЕО

«Вироби вже поїхали у різні країни»: луцька лялькарка розповіла, як виготовляє креативні іграшки. ВІДЕО
Луцька лялькарка Ольга Реброва розповіла в ефірі ранкового шоу, як випадкове хобі стало основною роботою.

Про це йшлося у студію програми “Ранок LIVE”4 грудня на "12 каналі".

Лялькарка каже, що все розпочалося із одягу для іграшки дитини, який вона пошила власноруч. А вже затим вирішила спробувати виготовити цілу ляльку. З того часу минуло вже близько 10 років. Й тепер це стало повноцінною роботою пані Ольги.

Вона зізнається, що на виготовлення однієї ляльки йде близько тижня часу: треба продумати усе до найменших деталей образу. Іноді замовники просять зробити ляльку схожою на її власника – це забирає додатковий ресурс. А найважче, каже Ольга Реброва, передати характер людини.

Ляльки здебільшого замовляють на подарунки, їх ціна – від 800 гривень.

“Люди почали цінувати ручну роботу. Взагалі мої вироби вже поїхали до нових власників у різні країни світу”, – ділиться майстриня.

“Якщо у мене поганий настрій, то я не беруся за пошиття ляльки, адже очікувати в такому випадку хорошого результату точно не варто. Іграшка – це не лише тканина. Це душа!” – переконана вона.

Детальніше про лялькарство дивіться у розмові гості студії з ведучими ранкового шоу Вітою Климовець та Вікторією Рудь.


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Теги: лялькарка, Луцьк, вироби
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