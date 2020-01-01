«Вироби вже поїхали у різні країни»: луцька лялькарка розповіла, як виготовляє креативні іграшки. ВІДЕО

Ольга Реброва розповіла в ефірі ранкового шоу, як випадкове хобі стало основною роботою.



Про це йшлося у студію програми “Ранок LIVE”4 грудня на



Лялькарка каже, що все розпочалося із одягу для іграшки дитини, який вона пошила власноруч. А вже затим вирішила спробувати виготовити цілу ляльку. З того часу минуло вже близько 10 років. Й тепер це стало повноцінною роботою пані Ольги.



Вона зізнається, що на виготовлення однієї ляльки йде близько тижня часу: треба продумати усе до найменших деталей образу. Іноді замовники просять зробити ляльку схожою на її власника – це забирає додатковий ресурс. А найважче, каже Ольга Реброва, передати характер людини.



Ляльки здебільшого замовляють на подарунки, їх ціна – від 800 гривень.



“Люди почали цінувати ручну роботу. Взагалі мої вироби вже поїхали до нових власників у різні країни світу”, – ділиться майстриня.



“Якщо у мене поганий настрій, то я не беруся за пошиття ляльки, адже очікувати в такому випадку хорошого результату точно не варто. Іграшка – це не лише тканина. Це душа!” – переконана вона.



Детальніше про лялькарство дивіться у розмові гості студії з ведучими ранкового шоу Вітою Климовець та Вікторією Рудь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька лялькаркарозповіла в ефірі ранкового шоу, як випадкове хобі стало основною роботою.Про це йшлося у студію програми “Ранок LIVE”4 грудня на "12 каналі" Лялькарка каже, що все розпочалося із одягу для іграшки дитини, який вона пошила власноруч. А вже затим вирішила спробувати виготовити цілу ляльку. З того часу минуло вже близько 10 років. Й тепер це стало повноцінною роботою пані Ольги.Вона зізнається, що на виготовлення однієї ляльки йде близько тижня часу: треба продумати усе до найменших деталей образу. Іноді замовники просять зробити ляльку схожою на її власника – це забирає додатковий ресурс. А найважче, каже Ольга Реброва, передати характер людини.Ляльки здебільшого замовляють на подарунки, їх ціна – від 800 гривень.“Люди почали цінувати ручну роботу. Взагалі мої вироби вже поїхали до нових власників у різні країни світу”, – ділиться майстриня.“Якщо у мене поганий настрій, то я не беруся за пошиття ляльки, адже очікувати в такому випадку хорошого результату точно не варто. Іграшка – це не лише тканина. Це душа!” – переконана вона.Детальніше про лялькарство дивіться у розмові гості студії з ведучими ранкового шоу Вітою Климовець та Вікторією Рудь.

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