На Сході окупанти порушили «тишу»: поранений український військовий





Про це повідомляє



Від початку поточної доби, 4 грудня, на ділянках відповідальності українських бригад з боку російсько-окупаційних військ зафіксували два порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи.



Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне противник здійснив обстріл наших позицій із забороненого важкого озброєння, а саме артилерійських систем 122-го калібру та 120-ти мм мінометів.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Луганського, унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Українському захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я середньої важкості.



Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 84 вибухонебезпечних предметів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники у повному обсязі дотримуються режиму припинення вогню.Про це повідомляє штаб ООС. Від початку поточної доби, 4 грудня, на ділянках відповідальності українських бригад з боку російсько-окупаційних військ зафіксували два порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи.Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне противник здійснив обстріл наших позицій із забороненого важкого озброєння, а саме артилерійських систем 122-го калібру та 120-ти мм мінометів.В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Луганського, унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Українському захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я середньої важкості.Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 84 вибухонебезпечних предметів.

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