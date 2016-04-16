Студенти луцького вишу – у складі національної збірної України з дзюдо





Про це повідомляє пресслужба



У Києві відбулося розширене засідання тренерської Ради Федерації дзюдо України, на якому сформували склад національної збірної команди на 2021 рік.



Серед них: студент 3 курсу ФК-3.4О Назар Зубчик (вагова категорія 66 кг), студент 2 курсу ФКіС-2.1 Олег Войтов (вагова категорія 73 кг), студентка 2 курсу ФКіС-2.2 Катерина Пилипюк (вагова категорія 48 кг), студентка 4 курсу ФКіС-4.1 Катерина Кужель (вагова категорія 52 кг), студентка 1 курсу ФКіС-1.1 Дарина Ляшук (вагова категорія 57 кг) та студентка 1 курсу ФКіС-1.2 Наталія Холод (вагова категорія 78 кг).



Головне фото - ілюстративне.

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