На Волині 3 родини 10 років просять відремонтувати дірявий дах. ВІДЕО
Сьогодні, 19:40
У Ківерцях три родини майже десять років просять владу відремонтувати дірявий дах у їхньому будинку. Звертаються до міської ради, адже самотужки ремонт зробити не можуть.
Про це Суспільному розповіла мешканка однієї з квартир, пенсіонерка Ірина Кондрова.
Жінка понад тридцять років живе у будинку на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів у Ківерцях. Разом із нею в будинку мають квартири ще дві сім’ї.
Пенсіонерка каже: стеля в її помешканні протікає в усіх кімнатах. За допомогою люди зверталися до комунальників, однак досі безрезультатно.
По-сусідству мешкає і Марія Кавка, у якої покрівля квартири теж дірява. Квартира у волинянки не приватизована. З її слів, будинок перебуває у комунальній власності, тому неодноразово зверталися за допомогою до міськради.
Як розповів начальник Ківерцівського житлово-комунального господарства Богдан Крупник, матеріал для перекриття даху закупили чотири роки тому. Додає: перекривати покрівлю не входить у їхні обов’язки, адже міська рада капітальним ремонтом не займається.
Зі слів Богдана Крупника, із мешканцями будинку була домовленість: міська рада закупляє матеріал, а перекриття даху проводять самі мешканці. Каже: на це виділили по 22 тисячі гривень, тобто по 200 листків шиферу на кожен будинок.
Зі слів новообраного Ківерцівського міського голови Олександра Ковальчука, до нього мешканці будинку на Воїнів-Інтернаціоналістів ще не зверталися. Каже: проблему можна вирішити через співфінансування за системою 50/50.
Міський голова пообіцяв: найближчими днями будинок оглянуть представники міськради та комунальних служб.
Як розповіла мешканка будинку Ірина Кондрова, на другий день після зніманням з міської ради до них ніхто не приходив.
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Про це Суспільному розповіла мешканка однієї з квартир, пенсіонерка Ірина Кондрова.
Жінка понад тридцять років живе у будинку на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів у Ківерцях. Разом із нею в будинку мають квартири ще дві сім’ї.
Пенсіонерка каже: стеля в її помешканні протікає в усіх кімнатах. За допомогою люди зверталися до комунальників, однак досі безрезультатно.
По-сусідству мешкає і Марія Кавка, у якої покрівля квартири теж дірява. Квартира у волинянки не приватизована. З її слів, будинок перебуває у комунальній власності, тому неодноразово зверталися за допомогою до міськради.
Як розповів начальник Ківерцівського житлово-комунального господарства Богдан Крупник, матеріал для перекриття даху закупили чотири роки тому. Додає: перекривати покрівлю не входить у їхні обов’язки, адже міська рада капітальним ремонтом не займається.
Зі слів Богдана Крупника, із мешканцями будинку була домовленість: міська рада закупляє матеріал, а перекриття даху проводять самі мешканці. Каже: на це виділили по 22 тисячі гривень, тобто по 200 листків шиферу на кожен будинок.
Зі слів новообраного Ківерцівського міського голови Олександра Ковальчука, до нього мешканці будинку на Воїнів-Інтернаціоналістів ще не зверталися. Каже: проблему можна вирішити через співфінансування за системою 50/50.
Міський голова пообіцяв: найближчими днями будинок оглянуть представники міськради та комунальних служб.
Як розповіла мешканка будинку Ірина Кондрова, на другий день після зніманням з міської ради до них ніхто не приходив.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
наша влада сліпа і глуха! а вибори приходять чудо стається всіх чує і бачит! а як діло доходить до тюрми то і серце і голова больна
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