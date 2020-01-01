На Говерлі травмувався волинянин. ФОТО

В Карпатах під час спуску з гори Говерла впав та травмувався житель Волинської області.Нещасний випадок стався 4 грудня. О 15:01 до Державної пожежно-рятувальної частини №9 м. Яремче надійшло повідомлення. Про це повідомляють на сторінці управління ДСНС в Івано-Франківській області.29-річний житель села Дачне Ківерцівського району Волинської області в складі групи з 6 чоловік здійснював сходження на гору Говерла.О 15:10 для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення Ворохта 3-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи спеціалізованої пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України в області.О 16:50 рятувальники пошуково-рятувального відділення Ворохта в районі Говерлянського водоспаду знайшли потерпілого, надали долікарську допомогу та розпочали заходи з його перенесення до бази відпочинку “Заросляк”.О 18:30 рятувальники перенесли потерпілого до бази відпочинку “Заросляк” та передали працівникам швидкої невідкладної медичної допомоги.Всього до проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 9 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.