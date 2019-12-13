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У Києві почали збирати головну ялинку країни. ФОТО

У Києві почали збирати головну ялинку країни. ФОТО
У Києві на головній ялинці на Софіївській площі почався монтаж гілок зі штучної хвої.

Роботи продовжуватимуться кілька днів. Про це повідомляє Суспільне.

"Сьогодні чи завтра встановимо. Можливо ще післязавтра", - зазначили робітники, які працюють з ялинкою.
У Києві почали збирати головну ялинку країни. ФОТО
У Києві почали збирати головну ялинку країни. ФОТО


Головна ялинка почала обростати гіллямАндрій Стасюк/Суспільне
Як відомо, цього року організатори вирішили поставити у центрі столиці штучну ялинку. ЇЇ почали встановлювати 27 листопада. За словами організаторів, на монтаж потрібно щонайменше 10 днів.

Головна ялинка почала обростати гіллямАндрій Стасюк/Суспільне
Цього року через карантинні обмеження ялинку буде огороджена, щоб під нею не збиралося багато людей.

Головна ялинка почала обростати гіллямАндрій Стасюк/Суспільне
Окрім того, на Софіївській площі планують продавати тільки напої. Також будиночки для продажу будуть меншими, а відстань між ними - більшою.

Головна ялинка почала обростати гіллямАндрій Стасюк/Суспільне
У разі оголошення повного локдауну на новорічні свята планується обмежити і кількість людей, які можуть одночасно перебувати на площі.
У Києві почали збирати головну ялинку країни. ФОТО
У Києві почали збирати головну ялинку країни. ФОТО


Головна ялинка почала обростати гіллямАндрій Стасюк/Суспільне
Урочисте відкриття ялинки на Софіївській площі планується на День Святого Миколая - 19 грудня о 19:00. Святкова ілюмінація міста теж вже розвішується, вона також має засвітитися 19 грудня.

На головну ялинку на Софійській площі почали монтувати гілкиНа головну ялинку на Софійській площі почали монтувати гілкиНа головну ялинку на Софійській площі почали монтувати гілки
У Київській міській державній адміністрації розповіли про заплановані на Новий рік та Різдво святкові заходи. За словами чиновників, цьогоріч у центрі столиці облаштують три тематичні локації, ковзанки, організують пішохідний маршрут, а також транслюватимуть святкові заходи онлайн.

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Теги: ялинка, Київ
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