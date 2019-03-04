На Волині вандали понищили освітлення в парку і «засвітилися» на камерах. ФОТО
Сьогодні, 06:31
У Володимирі-Волинському троє молодиків понищили майно в місцевому парку, але потрапили в камери відеоспостереження.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Андрій Кандиба.
30 листопада на острові Риловиця, в парку "Легенда", система відеонагляду "Безпечного міста" зафіксувала випадок вандалізму з боку трьох осіб, які потрапили на фото.
"Зважаючи на те, що міська власність, це власність кожного з нас, ми публікуємо ці фото. Будьмо відповідальні та свідомі!" - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Андрій Кандиба.
30 листопада на острові Риловиця, в парку "Легенда", система відеонагляду "Безпечного міста" зафіксувала випадок вандалізму з боку трьох осіб, які потрапили на фото.
"Зважаючи на те, що міська власність, це власність кожного з нас, ми публікуємо ці фото. Будьмо відповідальні та свідомі!" - йдеться у дописі.
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