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На Волині вандали понищили освітлення в парку і «засвітилися» на камерах. ФОТО

На Волині вандали понищили освітлення в парку і «засвітилися» на камерах. ФОТО
У Володимирі-Волинському троє молодиків понищили майно в місцевому парку, але потрапили в камери відеоспостереження.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Андрій Кандиба.

30 листопада на острові Риловиця, в парку "Легенда", система відеонагляду "Безпечного міста" зафіксувала випадок вандалізму з боку трьох осіб, які потрапили на фото.

"Зважаючи на те, що міська власність, це власність кожного з нас, ми публікуємо ці фото. Будьмо відповідальні та свідомі!" - йдеться у дописі.
На Волині вандали понищили освітлення в парку і «засвітилися» на камерах. ФОТО
На Волині вандали понищили освітлення в парку і «засвітилися» на камерах. ФОТО
На Волині вандали понищили освітлення в парку і «засвітилися» на камерах. ФОТО
На Волині вандали понищили освітлення в парку і «засвітилися» на камерах. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, вандали
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