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Розповіли, як пожежа знищила двохповерхову будівлю кафе у Ковелі. ФОТО, ВІДЕО

Розповіли, як пожежа знищила двохповерхову будівлю кафе у Ковелі. ФОТО, ВІДЕО
Внаслідок пожежі у двоповерховому кафе в Ковелі вигоріло близько 150 квадратних метрів даху та перекриття.

Про це Суспільному розповів начальник Ковельського відділу рятувальників Володимир Войтанік.

Над локалізацією пожежі у двоповерховому кафе в Ковелі рятувальникам знадобилася більше як година. Роботу вогнеборців ускладнювали легкозаймисті будматеріали, які власники зберігали в будівлі.
Розповіли, як пожежа знищила двохповерхову будівлю кафе у Ковелі. ФОТО, ВІДЕО

"Нашу роботу ускладнює те, що багато матеріалів і тара зберігається всередині приміщення, тому доводиться розбирати конструкції та утеплення самої покрівлі. Горючі матеріали та утеплювач створюють пару і видимість великого горіння", - розповів головний рятувальник Ковеля.

Гасити пожежу приїхали 17 рятувальників. Через сильне задимлення вони працювали в кисневих балонах. Травмованих у пожежі не було. Знімати на території люди, які назвалися власниками приміщення, знімальній групі Суспільного не дозволили.
Розповіли, як пожежа знищила двохповерхову будівлю кафе у Ковелі. ФОТО, ВІДЕО

Зі слів рятувальників, головним завданням було - не дати поширитися полум'ю на сусідні будівлі, які розташовані поруч із кафе. На місце події прибули також газовики, які відімкнули будівлю від постачання газу, щоб уникнути вибуху.
Розповіли, як пожежа знищила двохповерхову будівлю кафе у Ковелі. ФОТО, ВІДЕО

На місці пожежі наразі працюють слідчі, які встановлюватимуть причину займання. Нагадаємо, дах двоповерхового кафе зайнявся пообіді. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 14:26. Щоб дістатися осередку займання вогнеборцям довелося повибивати усі вікна в кафе. На дорозі поруч утворився затор.

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Теги: Волинь, Ковель
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