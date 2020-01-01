Розповіли, як пожежа знищила двохповерхову будівлю кафе у Ковелі. ФОТО, ВІДЕО





Про це Володимир Войтанік.



Над локалізацією пожежі у двоповерховому кафе в Ковелі рятувальникам знадобилася більше як година. Роботу вогнеборців ускладнювали легкозаймисті будматеріали, які власники зберігали в будівлі.



"Нашу роботу ускладнює те, що багато матеріалів і тара зберігається всередині приміщення, тому доводиться розбирати конструкції та утеплення самої покрівлі. Горючі матеріали та утеплювач створюють пару і видимість великого горіння", - розповів головний рятувальник Ковеля.



Гасити пожежу приїхали 17 рятувальників. Через сильне задимлення вони працювали в кисневих балонах. Травмованих у пожежі не було. Знімати на території люди, які назвалися власниками приміщення, знімальній групі Суспільного не дозволили.



Зі слів рятувальників, головним завданням було - не дати поширитися полум'ю на сусідні будівлі, які розташовані поруч із кафе. На місце події прибули також газовики, які відімкнули будівлю від постачання газу, щоб уникнути вибуху.



На місці пожежі наразі працюють слідчі, які встановлюватимуть причину займання. Нагадаємо, дах двоповерхового кафе зайнявся пообіді. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 14:26. Щоб дістатися осередку займання вогнеборцям довелося повибивати усі вікна в кафе. На дорозі поруч утворився затор.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок пожежі у двоповерховому кафе в Ковелі вигоріло близько 150 квадратних метрів даху та перекриття.Про це Суспільному розповів начальник Ковельського відділу рятувальниківНад локалізацією пожежі у двоповерховому кафе в Ковелі рятувальникам знадобилася більше як година. Роботу вогнеборців ускладнювали легкозаймисті будматеріали, які власники зберігали в будівлі."Нашу роботу ускладнює те, що багато матеріалів і тара зберігається всередині приміщення, тому доводиться розбирати конструкції та утеплення самої покрівлі. Горючі матеріали та утеплювач створюють пару і видимість великого горіння", - розповів головний рятувальник Ковеля.Гасити пожежу приїхали 17 рятувальників. Через сильне задимлення вони працювали в кисневих балонах. Травмованих у пожежі не було. Знімати на території люди, які назвалися власниками приміщення, знімальній групі Суспільного не дозволили.Зі слів рятувальників, головним завданням було - не дати поширитися полум'ю на сусідні будівлі, які розташовані поруч із кафе. На місце події прибули також газовики, які відімкнули будівлю від постачання газу, щоб уникнути вибуху.На місці пожежі наразі працюють слідчі, які встановлюватимуть причину займання. Нагадаємо, дах двоповерхового кафе зайнявся пообіді. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 14:26. Щоб дістатися осередку займання вогнеборцям довелося повибивати усі вікна в кафе. На дорозі поруч утворився затор.

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