«Волинь» попрощалася з одіозним французом

Джуліана Рюльє який нещодавно приєднався до клубу.



Про це йдеться на сторінці Fan-project Volyn у фейсбуці.



Французького футболіста, який встиг зіграти за "Волинь" 4 матчі, відзаявли 30 листопада.



"4 матчі, 91 хвилина на полі лівого півзахисника Джуліана Ламіна Серж Даніеля Кейти", - йдеться у допис.



Нагадаємо,



За інформацією на стоірнці Fan project Volyn, Рюльє Джуліан (Кейта) народився 4 квітня 1990 року у Ніцці, зріст – 176 см, вага – 65 кг, у Луцьку матиме ігровий номер 11. Розмовляє російською мовою.



Грав за юнацькі команди «Вільвранш» та «Монако». У 2010 році перейшов до …латвійського чемпіонату у ФК «Транзит». Наступного року перебрався до Греції, де виступав за команду «ПАО Руф». У 2012 році переїхав до Литви, де грав у складі «Атлантаса», яка є представником вищої ліги Литви. З сезону 2015/16 років грав у нижчих командах «Монако». Взагалі виступи професійні хлопець чергував із аматорами.



В березні 2018-го грав у «Зірці».



Номінально – захисник, у матчах, які зіграв за свою кар'єру, тренери різних команд ставили його зліва в захисті, у центрі, зліва у півзахисті.



Крайній матч він зіграв 1 травня 2019 року в кубку Норвегії за команду «Ніберсгунд». Перед локаутом, у лютому 2020-го, француз перейшов в «Ельверум», за який не зіграв жодного матчу.



З цікавого:



Під час матчу проти "Олександрії" фанати видавали мавпячі звуки, коли Рюльє торкався м’яча. Француз передумав звертатися до арбітра, натомість під час матчу повернувся до них спиною і зняв шорти.

Його дівчина (українка) побачила це в трансляції, позвонила після матчу: «О, бедный Жюльян, у тебя спали шорты».



Рюльє читає і розуміє російську. На нього виходили з «Вереса» і француз зіграв товарняк проти «Волині». Тоді він рівнянам не підійшов.

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