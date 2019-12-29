Волинські волейболістки програли «Поліссю» і перемогли «Галичанку-ЗУНУ»





6 тур відбувся 3-4 грудня в Тернополі. Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



Наша команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграла з житомирською командою «Полісся – ШВСМ - ЖДУ» та тернопільською командою «Галичанка-ЗУНУ».



За результатами змагань «Волиь-Університет-ОДЮСШ» програли «Поліссю» з рахунком 1:3 (19:25, 25:20, 23:25, 18:25). Проте, у матчі з тернопільською командою волинянки здобули впевнену перемогу, з результатом гри - «Галичанка-ЗУНУ» - «Волинь-Університет-ОДЮСШ» 1:3 (15:25, 21:25, 27:25, 29:31).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські волейболістки зіграли два поєдинків чемпіонату України жіночої Суперліги.6 тур відбувся 3-4 грудня в Тернополі. Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Наша команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграла з житомирською командою «Полісся – ШВСМ - ЖДУ» та тернопільською командою «Галичанка-ЗУНУ».За результатами змагань «Волиь-Університет-ОДЮСШ» програли «Поліссю» з рахунком 1:3 (19:25, 25:20, 23:25, 18:25). Проте, у матчі з тернопільською командою волинянки здобули впевнену перемогу, з результатом гри - «Галичанка-ЗУНУ» - «Волинь-Університет-ОДЮСШ» 1:3 (15:25, 21:25, 27:25, 29:31).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію