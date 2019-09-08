На Волині хочуть на 45% підвищити ціну на доставку газу





Серед підприємств, де планують зібльшити ціна на доставку газу - «Волиньгаз», - повідомляє



Подорожчання торкнеться 21 газорозподільної компанії і заплановано з січня 2021 року. У «Волиньгазі» планують встановити ціну на транспортування - 1,7 грн за куб. м (+45%)



Список облзагів, яким підвищать тарифи:



«Вінницягаз» – 1,81 грн за куб. м (+57%)

«Дніпрогаз» – 1 грн за куб. м (+42,8%)

«Дніпропетровськгаз» – 1,27 грн за куб. м (-6%)

«Житомиргаз» – 1,82 грн за куб. м (+54,2%)

«Закарпатгаз» – 1,97 грн за куб. м (+44,8%)

«Запоріжгаз» – 1 грн за куб. м (+28,2%)

«Івано-Франківськгаз» – 2,07 грн за куб. м (+50%)

«Київгаз» – 0,33 грн за куб. м (не змінився)

«Криворіжгаз» – 0,55 грн за куб. м (+22%)

«Львівгаз» – 1,79 грн за куб. м (+51,6%)

«Миколаївгаз» – 2,16 грн за куб. м (+48%)

«Рівнегаз» – 1,84 грн за куб. м (+48%)

«Сумигаз» – 1,39 грн за куб. м (+35%)

«Тисменицягаз» – 2,55 грн за куб. м (+84,7%)

«Харківгаз» – 2,07 грн за куб. м (+52,2%)

«Харківміськгаз» – 0,38 грн за куб. м (+6%)

«Хмельницькгаз» – 1,79 грн за куб. м (+62,7%)

«Чернівцігаз» – 2,46 грн за куб. м (+70,8%)

«Чернігівгаз» – 1,76 грн за куб. м (+55,7%)

«Газовик» – 2,79 грн за куб. м (+68%).

Проект постанови про підвищення тарифів планують схвалити на засіданні НКРЕКП 9 грудня.



Також НКРЕКП планує збільшити тарифи на послуги розподілу природного газу на 2021 рік для 20 з 22 облгазів. Крім того, в Україні в наступному році перерахують абонентську плату за споживаний газ. Перерахунок платіжок пов’язаний з обсягами споживаного блакитного палива.



Як повідомлялось, «Нафтогаз України» зберіг для своїх клієнтів ціну газу для населення у грудні на рівні листопадової – 6,33 грн за кубометр з ПДВ (без вартості розподілу).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, готується збільшити тарифи на доставку газу споживачам у середньому на 50%.Серед підприємств, де планують зібльшити ціна на доставку газу - «Волиньгаз», - повідомляє UA.NEWS.

Подорожчання торкнеться 21 газорозподільної компанії і заплановано з січня 2021 року. У «Волиньгазі» планують встановити ціну на транспортування - 1,7 грн за куб. м (+45%)Список облзагів, яким підвищать тарифи:«Вінницягаз» – 1,81 грн за куб. м (+57%)«Дніпрогаз» – 1 грн за куб. м (+42,8%)«Дніпропетровськгаз» – 1,27 грн за куб. м (-6%)«Житомиргаз» – 1,82 грн за куб. м (+54,2%)«Закарпатгаз» – 1,97 грн за куб. м (+44,8%)«Запоріжгаз» – 1 грн за куб. м (+28,2%)«Івано-Франківськгаз» – 2,07 грн за куб. м (+50%)«Київгаз» – 0,33 грн за куб. м (не змінився)«Криворіжгаз» – 0,55 грн за куб. м (+22%)«Львівгаз» – 1,79 грн за куб. м (+51,6%)«Миколаївгаз» – 2,16 грн за куб. м (+48%)«Рівнегаз» – 1,84 грн за куб. м (+48%)«Сумигаз» – 1,39 грн за куб. м (+35%)«Тисменицягаз» – 2,55 грн за куб. м (+84,7%)«Харківгаз» – 2,07 грн за куб. м (+52,2%)«Харківміськгаз» – 0,38 грн за куб. м (+6%)«Хмельницькгаз» – 1,79 грн за куб. м (+62,7%)«Чернівцігаз» – 2,46 грн за куб. м (+70,8%)«Чернігівгаз» – 1,76 грн за куб. м (+55,7%)«Газовик» – 2,79 грн за куб. м (+68%).Проект постанови про підвищення тарифів планують схвалити на засіданні НКРЕКП 9 грудня.Також НКРЕКП планує збільшити тарифи на послуги розподілу природного газу на 2021 рік для 20 з 22 облгазів. Крім того, в Україні в наступному році перерахують абонентську плату за споживаний газ. Перерахунок платіжок пов’язаний з обсягами споживаного блакитного палива.Як повідомлялось, «Нафтогаз України» зберіг для своїх клієнтів ціну газу для населення у грудні на рівні листопадової – 6,33 грн за кубометр з ПДВ (без вартості розподілу).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію