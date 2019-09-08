На Волині хочуть на 45% підвищити ціну на доставку газу
Сьогодні, 08:35
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, готується збільшити тарифи на доставку газу споживачам у середньому на 50%.
Серед підприємств, де планують зібльшити ціна на доставку газу - «Волиньгаз», - повідомляє UA.NEWS.
Подорожчання торкнеться 21 газорозподільної компанії і заплановано з січня 2021 року. У «Волиньгазі» планують встановити ціну на транспортування - 1,7 грн за куб. м (+45%)
Список облзагів, яким підвищать тарифи:
«Вінницягаз» – 1,81 грн за куб. м (+57%)
«Дніпрогаз» – 1 грн за куб. м (+42,8%)
«Дніпропетровськгаз» – 1,27 грн за куб. м (-6%)
«Житомиргаз» – 1,82 грн за куб. м (+54,2%)
«Закарпатгаз» – 1,97 грн за куб. м (+44,8%)
«Запоріжгаз» – 1 грн за куб. м (+28,2%)
«Івано-Франківськгаз» – 2,07 грн за куб. м (+50%)
«Київгаз» – 0,33 грн за куб. м (не змінився)
«Криворіжгаз» – 0,55 грн за куб. м (+22%)
«Львівгаз» – 1,79 грн за куб. м (+51,6%)
«Миколаївгаз» – 2,16 грн за куб. м (+48%)
«Рівнегаз» – 1,84 грн за куб. м (+48%)
«Сумигаз» – 1,39 грн за куб. м (+35%)
«Тисменицягаз» – 2,55 грн за куб. м (+84,7%)
«Харківгаз» – 2,07 грн за куб. м (+52,2%)
«Харківміськгаз» – 0,38 грн за куб. м (+6%)
«Хмельницькгаз» – 1,79 грн за куб. м (+62,7%)
«Чернівцігаз» – 2,46 грн за куб. м (+70,8%)
«Чернігівгаз» – 1,76 грн за куб. м (+55,7%)
«Газовик» – 2,79 грн за куб. м (+68%).
Проект постанови про підвищення тарифів планують схвалити на засіданні НКРЕКП 9 грудня.
Також НКРЕКП планує збільшити тарифи на послуги розподілу природного газу на 2021 рік для 20 з 22 облгазів. Крім того, в Україні в наступному році перерахують абонентську плату за споживаний газ. Перерахунок платіжок пов’язаний з обсягами споживаного блакитного палива.
Як повідомлялось, «Нафтогаз України» зберіг для своїх клієнтів ціну газу для населення у грудні на рівні листопадової – 6,33 грн за кубометр з ПДВ (без вартості розподілу).
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Серед підприємств, де планують зібльшити ціна на доставку газу - «Волиньгаз», - повідомляє UA.NEWS.
Подорожчання торкнеться 21 газорозподільної компанії і заплановано з січня 2021 року. У «Волиньгазі» планують встановити ціну на транспортування - 1,7 грн за куб. м (+45%)
Список облзагів, яким підвищать тарифи:
«Вінницягаз» – 1,81 грн за куб. м (+57%)
«Дніпрогаз» – 1 грн за куб. м (+42,8%)
«Дніпропетровськгаз» – 1,27 грн за куб. м (-6%)
«Житомиргаз» – 1,82 грн за куб. м (+54,2%)
«Закарпатгаз» – 1,97 грн за куб. м (+44,8%)
«Запоріжгаз» – 1 грн за куб. м (+28,2%)
«Івано-Франківськгаз» – 2,07 грн за куб. м (+50%)
«Київгаз» – 0,33 грн за куб. м (не змінився)
«Криворіжгаз» – 0,55 грн за куб. м (+22%)
«Львівгаз» – 1,79 грн за куб. м (+51,6%)
«Миколаївгаз» – 2,16 грн за куб. м (+48%)
«Рівнегаз» – 1,84 грн за куб. м (+48%)
«Сумигаз» – 1,39 грн за куб. м (+35%)
«Тисменицягаз» – 2,55 грн за куб. м (+84,7%)
«Харківгаз» – 2,07 грн за куб. м (+52,2%)
«Харківміськгаз» – 0,38 грн за куб. м (+6%)
«Хмельницькгаз» – 1,79 грн за куб. м (+62,7%)
«Чернівцігаз» – 2,46 грн за куб. м (+70,8%)
«Чернігівгаз» – 1,76 грн за куб. м (+55,7%)
«Газовик» – 2,79 грн за куб. м (+68%).
Проект постанови про підвищення тарифів планують схвалити на засіданні НКРЕКП 9 грудня.
Також НКРЕКП планує збільшити тарифи на послуги розподілу природного газу на 2021 рік для 20 з 22 облгазів. Крім того, в Україні в наступному році перерахують абонентську плату за споживаний газ. Перерахунок платіжок пов’язаний з обсягами споживаного блакитного палива.
Як повідомлялось, «Нафтогаз України» зберіг для своїх клієнтів ціну газу для населення у грудні на рівні листопадової – 6,33 грн за кубометр з ПДВ (без вартості розподілу).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
взагалі вже ох""ли
У мільонів українців і волинян в квартирах відсутні лічильники із-за вашої вини(не виконали Закон України).То яким чином ви збираєтесь вимірювати ці куби,от цікаво.
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