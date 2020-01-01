Статистика коронавірусу за останню добу: одужалих знову більше, ніж нових хворих

В Україні станом на ранок суботи зафіксували 13 825 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, одужали - 14 724 людини, померли 226 пацієнтів.Про це повідомив міністр охорони здоров'я України"13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 713 дітей і 629 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 1504 людини, летальних випадків - 226, одужали - 14724 людини", - написав Степанов на своїй сторінці у фейсбуці у суботу вранці.Днем раніше, 4 грудня, зафіксували 15 131 новий випадок захворювання коронавірусом; 3 грудня в Україні було 14 496 нових випадків інфікування, 2 грудня - 13 141 новий випадок, 1 грудня зафіксували 12 498 хворих.Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок суботи склала 801 716 осіб, 13 421 людина - померла від COVID-19, одужали - 412 533 людей.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях.