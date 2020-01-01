вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У грудні в платіжках волинян за газ з’явиться ще одна стрічка

У грудні в платіжках волинян за газ з’явиться ще одна стрічка
ТОВ «Волиньгаз Збут» надає клієнтам додаткову можливість спланувати свої витрати на природний газ на наступний місяць.

У грудні волиняни отримають рахунки з сумами до сплати за фактично спожитий газ у листопаді та за обсяг очікуваного споживання у поточному місяці, повідомляє пресслужба ТОВ «Волиньгаз Збут».

«Оплата очікуваного споживання – це вибір клієнта. Людина сама має вирішити – зручно так оплачувати чи ні. Однак досвід попередніх років виправдовує такий платіж. Адже це заздалегідь сплановані витрати як ресурсу, так і коштів сімейного бюджету кожної родини. Також це своєрідна страховка від виникнення заборгованості», – зауважує директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук.

Сума очікуваного споживання у поточному місяці визначається для кожного клієнта індивідуально і залежить від об’єму споживання газу у грудні минулого року з врахуванням динаміки використання ресурсу за останні 12 місяців.

Якщо внесений платіж виявиться більшим від вартості газу, спожитого по факту, це буде враховано та відображено у рахунку наступного місяця як переплата.

Сплатити за очікуваний об’єм споживання можна не лише за допомогою паперової платіжки, а й в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.

Нагадаємо, що «Волиньгаз Збут» постачає природний газ для фізичних та юридичних осіб, релігійних і бюджетних організацій з 2015 року. За цей період компанія зарекомендувала себе як надійний та зручний постачальник блакитного палива.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, платіжки, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Зрозуміло. Пора переходити на НАК Нафтогаз. Там немає ніяких третіх стрічок у платіжках, та ціна на 2 гривні за куб дешевша.
Відповісти
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загибель 8-річного хлопчика біля школи у Клевані: водія-волинянина відправили в СІЗО
Сьогодні, 10:40
Курс валют у Луцьку на 5 грудня
Сьогодні, 10:20
У грудні в платіжках волинян за газ з’явиться ще одна стрічка
Сьогодні, 10:11
Осінньо-зимові правила викладання бруківки від майстрів LeBruk*
Сьогодні, 09:10
Статистика коронавірусу за останню добу: одужалих знову більше, ніж нових хворих
Сьогодні, 08:54
Схожі новини
Волиняни боргують за газ понад 400 мільйонів гривень Волиняни боргують за газ понад 400 мільйонів гривень
17 листопад, 19:17
На Волині жителі села на 5 днів залишаться без газу На Волині жителі села на 5 днів залишаться без газу
14 листопад, 05:29
У місті на Волині майже тисячу споживачів залишаться без газу У місті на Волині майже тисячу споживачів залишаться без газу
26 жовтень, 20:17
Мешканці декількох сіл на Волині на 2 дні залишаться без газу Мешканці декількох сіл на Волині на 2 дні залишаться без газу
14 жовтень, 19:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В'язням, які на Волині виготовляли меблі, довелося перепрофілювати діяльність
Сьогодні, 11:34
 0
Повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:55
 0
Загибель 8-річного хлопчика біля школи у Клевані: водія-волинянина відправили в СІЗО
Сьогодні, 10:40
 0
Курс валют у Луцьку на 5 грудня
Сьогодні, 10:20
 0
У грудні в платіжках волинян за газ з’явиться ще одна стрічка
Сьогодні, 10:11
 0
Медіа
відео
1/8