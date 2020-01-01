У грудні в платіжках волинян за газ з’явиться ще одна стрічка
Сьогодні, 10:11
ТОВ «Волиньгаз Збут» надає клієнтам додаткову можливість спланувати свої витрати на природний газ на наступний місяць.
У грудні волиняни отримають рахунки з сумами до сплати за фактично спожитий газ у листопаді та за обсяг очікуваного споживання у поточному місяці, повідомляє пресслужба ТОВ «Волиньгаз Збут».
«Оплата очікуваного споживання – це вибір клієнта. Людина сама має вирішити – зручно так оплачувати чи ні. Однак досвід попередніх років виправдовує такий платіж. Адже це заздалегідь сплановані витрати як ресурсу, так і коштів сімейного бюджету кожної родини. Також це своєрідна страховка від виникнення заборгованості», – зауважує директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук.
Сума очікуваного споживання у поточному місяці визначається для кожного клієнта індивідуально і залежить від об’єму споживання газу у грудні минулого року з врахуванням динаміки використання ресурсу за останні 12 місяців.
Якщо внесений платіж виявиться більшим від вартості газу, спожитого по факту, це буде враховано та відображено у рахунку наступного місяця як переплата.
Сплатити за очікуваний об’єм споживання можна не лише за допомогою паперової платіжки, а й в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.
Нагадаємо, що «Волиньгаз Збут» постачає природний газ для фізичних та юридичних осіб, релігійних і бюджетних організацій з 2015 року. За цей період компанія зарекомендувала себе як надійний та зручний постачальник блакитного палива.
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У грудні волиняни отримають рахунки з сумами до сплати за фактично спожитий газ у листопаді та за обсяг очікуваного споживання у поточному місяці, повідомляє пресслужба ТОВ «Волиньгаз Збут».
«Оплата очікуваного споживання – це вибір клієнта. Людина сама має вирішити – зручно так оплачувати чи ні. Однак досвід попередніх років виправдовує такий платіж. Адже це заздалегідь сплановані витрати як ресурсу, так і коштів сімейного бюджету кожної родини. Також це своєрідна страховка від виникнення заборгованості», – зауважує директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук.
Сума очікуваного споживання у поточному місяці визначається для кожного клієнта індивідуально і залежить від об’єму споживання газу у грудні минулого року з врахуванням динаміки використання ресурсу за останні 12 місяців.
Якщо внесений платіж виявиться більшим від вартості газу, спожитого по факту, це буде враховано та відображено у рахунку наступного місяця як переплата.
Сплатити за очікуваний об’єм споживання можна не лише за допомогою паперової платіжки, а й в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.
Нагадаємо, що «Волиньгаз Збут» постачає природний газ для фізичних та юридичних осіб, релігійних і бюджетних організацій з 2015 року. За цей період компанія зарекомендувала себе як надійний та зручний постачальник блакитного палива.
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Коментарі 1
Зрозуміло. Пора переходити на НАК Нафтогаз. Там немає ніяких третіх стрічок у платіжках, та ціна на 2 гривні за куб дешевша.
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