Курс валют у Луцьку на 5 грудня





Євро при купівлі становить – 34.012, продажу – 34.596.



Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.385.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.150, продаж – 7.761.



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