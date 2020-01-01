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Курс валют у Луцьку на 5 грудня

Курс валют у Луцьку на 5 грудня
Курс долара у Луцьку станом на 5 грудня 2020 року: купівля – 28.182, а продаж – 28.461.

Євро при купівлі становить – 34.012, продажу – 34.596.

Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.385.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.150, продаж – 7.761.

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Теги: курс, валюта, Луцьк, листопад, гроші
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