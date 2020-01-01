Курс валют у Луцьку на 5 грудня
Сьогодні, 10:20
Курс долара у Луцьку станом на 5 грудня 2020 року: купівля – 28.182, а продаж – 28.461.
Євро при купівлі становить – 34.012, продажу – 34.596.
Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.385.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.150, продаж – 7.761.
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Євро при купівлі становить – 34.012, продажу – 34.596.
Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.385.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.150, продаж – 7.761.
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