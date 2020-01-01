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Загибель 8-річного хлопчика біля школи у Клевані: водія-волинянина відправили в СІЗО

Загибель 8-річного хлопчика біля школи у Клевані: водія-волинянина відправили в СІЗО
Учора, 4 грудня, Рівненський районний суд обрав 65-річному водієві з Волині запобіжний захід за скоєну дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинув восьмирічний хлопчик у Клевані.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

У рамках кримінального провадження слідчі слідчого управління повідомили жителю Волинської області про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою суд задовольнив частково та відправив його у СІЗО на 30 діб. Зі слів водія, хлопчика він не бачив.

Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» у селищі Клевань Рівненського району сталася 3 грудня. Поблизу місцевої школи 65-річний водій вантажівки «Mercedes-Benz», житель Волинської області, допустив наїзд на восьмирічного хлопчика, який перетинав проїзну частину дороги по нерегулюваному пішохідному переходу. Від отриманих травм дитина загинула.

Досудове розслідування триває




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Теги: Клевань, загибель, аварія
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