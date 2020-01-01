Загибель 8-річного хлопчика біля школи у Клевані: водія-волинянина відправили в СІЗО

Учора, 4 грудня, Рівненський районний суд обрав 65-річному водієві з Волині запобіжний захід за скоєну дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинув восьмирічний хлопчик у Клевані.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.У рамках кримінального провадження слідчі слідчого управління повідомили жителю Волинської області про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою суд задовольнив частково та відправив його у СІЗО на 30 діб. Зі слів водія, хлопчика він не бачив.Нагадаємо, що. Поблизу місцевої школи 65-річний водій вантажівки «Mercedes-Benz», житель Волинської області, допустив наїзд на восьмирічного хлопчика, який перетинав проїзну частину дороги по нерегулюваному пішохідному переходу. Від отриманих травм дитина загинула.Досудове розслідування триває