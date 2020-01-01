Повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:55
За минулу добу на Волині зареєстрували 328 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Із цієї кількості:
м. Луцьк – 111,
м. Нововолинськ – 15,
Володимир-Волинський район – 45,
Горохівський район –5,
Іваничівський район – 6,
Камінь-Каширський район – 9,
Ківерцівський район – 24,
Ковельський район – 17,
Любомльський район – 3,
Любешівський район – 7,
Луцький район – 58,
Маневицький район – 10,
Рожищенський район – 9,
Старовижівський район – 2,
Турійський район – 7.
Усього станом на 5 грудня в області зареєстрували 25 793 випадки.
Одужали– 18 593 (за останню добу - 372).
Летальні випадки– 451 (за останню добу – 5: Володимир-Волинський район – 3, Ківерцівськийрайон – 1, Старовижівський район - 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили 912 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Із цієї кількості:
м. Луцьк – 111,
м. Нововолинськ – 15,
Володимир-Волинський район – 45,
Горохівський район –5,
Іваничівський район – 6,
Камінь-Каширський район – 9,
Ківерцівський район – 24,
Ковельський район – 17,
Любомльський район – 3,
Любешівський район – 7,
Луцький район – 58,
Маневицький район – 10,
Рожищенський район – 9,
Старовижівський район – 2,
Турійський район – 7.
Усього станом на 5 грудня в області зареєстрували 25 793 випадки.
Одужали– 18 593 (за останню добу - 372).
Летальні випадки– 451 (за останню добу – 5: Володимир-Волинський район – 3, Ківерцівськийрайон – 1, Старовижівський район - 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили 912 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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