Повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це повідомляє Волинська ОДА.



Із цієї кількості:



м. Луцьк – 111,

м. Нововолинськ – 15,

Володимир-Волинський район – 45,

Горохівський район –5,

Іваничівський район – 6,

Камінь-Каширський район – 9,

Ківерцівський район – 24,

Ковельський район – 17,

Любомльський район – 3,

Любешівський район – 7,

Луцький район – 58,

Маневицький район – 10,

Рожищенський район – 9,

Старовижівський район – 2,

Турійський район – 7.



Усього станом на 5 грудня в області зареєстрували 25 793 випадки.



Одужали– 18 593 (за останню добу - 372).



Летальні випадки– 451 (за останню добу – 5: Володимир-Волинський район – 3, Ківерцівськийрайон – 1, Старовижівський район - 1).



Методом ПЛР за минулу добу обстежили 912 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 328 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Із цієї кількості:м. Луцьк – 111,м. Нововолинськ – 15,Володимир-Волинський район – 45,Горохівський район –5,Іваничівський район – 6,Камінь-Каширський район – 9,Ківерцівський район – 24,Ковельський район – 17,Любомльський район – 3,Любешівський район – 7,Луцький район – 58,Маневицький район – 10,Рожищенський район – 9,Старовижівський район – 2,Турійський район – 7.Усього станом на 5 грудня в області зареєстрували 25 793 випадки.Одужали– 18 593 (за останню добу - 372).Летальні випадки– 451 (за останню добу – 5: Володимир-Волинський район – 3, Ківерцівськийрайон – 1, Старовижівський район - 1).Методом ПЛР за минулу добу обстежили 912 осіб.

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