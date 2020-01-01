Степанов повідомив, коли в Україні почнуть вакцинувати від COVID-19

Безкоштовна вакцинація вразливих груп населення проти COVID-19 в Україні почнеться в кінці першого–на початку другого кварталу 2021 року.Про це під час ток-шоу «Свобода слова» повідомив міністр охорони здоров’я, інформують на офіційній сторінці міністерства у фейсбуці.«Завдяки приєднанню до глобальної ініціативи COVAX Україна невдовзі очікує на отримання близько 8 млн доз вакцин проти COVID-19. Цього тижня підписані технічні документи з альянсом GAVI щодо ініціативи COVAX. Вже в першому півріччі 2021 року, ми сподіваємося, що це буде кінець I – початок II кварталу, Україна отримає вакцину проти коронавірусної хвороби», – заявив очільник МОЗ.Максим Степанов зазначив, що у портфелі COVAX є вакцини фармакологічних компаній AstraZeneca, Moderna та Novavax. Але, крім ініціативи COVAX, МОЗ веде додаткові перемовини з низкою компаній-виробників вакцини проти COVID-19.«Один із критеріїв – вакцини повинні бути прекваліфіковані ВООЗ, це елемент гарантії якості. Також вже прийняті зміни до законодавства, які дозволяють використовувати на території України вакцини, зареєстровані в США, Великобританії чи Європейському Союзі. Наразі ми знаходимося на фінальній стадії укладання документів, і в недалекому майбутньому зможемо повідомити про перші поставки вакцини проти COVID-19 в Україну», – запевнив міністр охорони здоров’я.Він також зазначив, що першими отримають вакцину люди, які відносяться до категорії ризику, – медпрацівники, працівники освіти, а також люди віком понад 60 років та із супутніми захворюваннями.«Разом приблизно 20 млн громадян, яких, ми вважаємо, треба вакцинувати проти COVID-19 безкоштовно, тобто за кошти бюджету», – наголосив очільник МОЗ.Нагадаємо, що в бюджетному запиті МОЗ на охорону здоров'я було закладено 296 млрд грн. Водночас у проєкті держбюджету, поданому Кабміном до Верховної Ради, на охорону здоров'я передбачено 159 млрд грн. Зокрема, проєкт бюджету передбачає виділення лише 2,6 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19.