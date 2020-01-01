Уся Волинь – у «помаранчевій» зоні: які обмеження повинні діяти

Загальнодержавна «помаранчева» зона діє по всій території України. «Карантин вихідного дня», який діяв до 30 листопада 2020 року, уряд України вирішив не продовжувати. Разом із тим в Україні і, зокрема на Волині, продовжують діяти обмеження «помаранчевої» зони.Тож у Волинській ОДА нагадали, які обмеження передбачає «помаранчева» зона.Забороняються концерти, спортивні, соціальні, релігійні та інші заходи з більше ніж 20 учасниками. Винятком є спортивні заходи з Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, а також матчі ігрових видів спорту професійних клубів без глядачів, зі щоденним контролем здоров’я учасників.У кінотеатрах та театрах зали можуть бути заповнені не більше ніж на 50%.Кількість відвідувачів у музеях не повинна перевищувати 1 людину на 20 квадратних метрів, таке ж обмеження діє для спортзалів і фітнес-центр.У транспорті міського, міжміського, обласного й міжобласного сполучення, в тому числі в маршрутках, кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць.Забороняється робота нічних клубів та дискотек. З 22-ї вечора до 7-ї ранку заборонена робота ресторанів, кафе, барів, їдалень, буфетів, пов’язана з організацією дозвілля. Заклади харчування у цей час можуть працювати лише з доставкою.Відстань між столиками в кафе та ресторанах має бути не менше від двох метрів, за одним столом – не більше від чотирьох людей (не рахуючи неповнолітніх). Заклади повинні мати маркування для дотримання відстані між відвідувачами, працівники повинні бути в масках, використані засоби захисту мають збиратися в окремий контейнер.Зупинити роботу також мають всі заклади розміщення, крім тих, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для людей з інвалідністю, санаторіїв, курортів, стаціонарних відділень протезування, протезно-ортопедичних підприємств, що належать до структури Міністерства соціальної політики України.Забороняється відвідування закладів освіти групами більше як по 20 людей (крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної спеціалізованої мистецької освіти). Якщо більше ніж 50% учнів опинилися на самоізоляції, то й таке відвідування заборонене.Планові госпіталізації скасовуються, крім невідкладних.Варто наголосити, що Кабінет Міністрів України наразі напрацьовує найбільш збалансоване рішення стосовно можливого посилення карантинних обмежень. Згідно із законом, уряд повідомить про рішення за 7 днів до його запровадження або раніше.