Ковідні госпіталі у Боголюбах і луцькому пологовому перевірила заступниця Степанова

На Волині з робочим візитом перебувала перша заступниця міністра охорони здоров’я України. Основна мета візиту – ознайомлення із роботою госпіталів, які визначенні для лікування хворих на COVID-19.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністраціїІрина Садовяк та заступник голови ОДА, т.в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації, радник голови ОДА, відвідали корпус Волинської обласної клінічної лікарні у селі Боголюби, де з квітня цього року надають медичну допомогу хворим на коронавірусну інфекцію.Під час зустрічі очільник обласної лікарнірозповів про лікарню, доповів про стан лікування хворих на COVID-19 в стаціонарних відділеннях, забезпеченість медичних працівників засобами індивідуального захисту, медикаментами та іншим, поділився планами на майбутнє.Варто наголосити, що за досить короткий проміжок часу лікарню у Боголюбах переобладнали та забезпечили всім необхідним для надання висококваліфікованої медичної допомого хворим на коронавірус волинянам. Там облаштовано майже 200 ліжок для хворих, з яких понад 140 мають кисневі точки. Окрім цього лікарня має дві кисневі бочки, одну з яких встановили недавно. Кисню для хворих вистачить на два тижні безперебійної роботи. Також медичний заклад має генератор, який у разі відключення електроенергії в лікарні, забезпечить підтримку живлення електричного обладнання протягом трьох годин. Що є вкрай важливим для збереження життя хворих.«Дуже добре, що ваша лікарня забезпечена киснем та додатковим джерелом електроенергії. На жаль ми маємо гіркий досвід недостачі кисню, або відключення електроенергії, з плачевними наслідками. Для хворих на коронавірус це є життєво необхідні речі, так само як і медичні препарати, – наголосила Ірина Садов'як. – До речі, яка ситуація з медичними препаратами в лікарні, чи достатня їх кількість та чи не має проблеми з їх постачанням?».Як відповідь на запитання,показав медичний склад медичного закладу та наголосив, що усі ліки наявні в достатній кількості та надаються хворим безкоштовно.В ході ознайомлення з роботою лікарні перша заступниця міністра охорони здоров’я також поспілкувалася з персоналом лікарні та поцікавилася у головного лікаря Олександра Дударя, чи немає проблеми із кадровим потенціалом. Адже, у боротьбі з пандемією саме лікарі та медичний персонал відіграють головну роль.«Проблеми із кадрами наразі немає. Можливо, у перші тижні перепрофілювання нашої лікарні були певні проблемні моменти, які нам вдалося оперативно виправити. Наші спеціалісти пройшли спеціальні навчання на початку пандемії у Львові та забезпеченні усіма необхідними засобами індивідуального захисту, мають доплати в розмірі передбаченому законодавством», – розповів головний лікар.«Помітно, що персонал вашої лікарні, який причетний до боротьби з COVID-19 – щирий та відкритий та, що найголовніше, це справжні спеціалісти, які націлені на те, щоби якнайскоріше справитися із пандемією та зробити все, аби медична допомога надавалася безперебійно, ­­­­– зазначила Ірина Садов’як. – Сподіваємося, що ковід скоро закінчиться і ваша лікарня зможе повернутися до свого профільного лікування, а нове обладнання, встановлене під час пандемії, стане гарною базою для цього».Також Ірина Садов’як оглянула тимчасовий госпіталь для хворих на COVID-19 у Луцькому клінічному пологовому будинку. Варто наголосити, що тимчасовий інфекційний госпіталь для лікування хворих на COVID-19 на базі пологового розпочали створювати у жовтні цього року, коли ситуація в області з поширенням ковіду була вкрай напружена. Наразі там уже прийняли перших хворих та закінчують роботи з підведення кисневих точок.В ході спілкування з керівництвом пологового та тимчасового госпіталю, заступниця міністра цікавилася чи створені безпечні умови для вагітних, які народжують в пологовому.У госпіталі посадовиці розповіли, що медперсонал і породіллі переїхали в основний корпус закладу. Тимчасовий госпіталь розгорнутий в акушерському відділенні з дотриманням усіх карантинних вимог та повним відмежуванням від пологового. Так що, молоді мами можуть бути спокійними за своє здоров'я та своїх діток.Серед іншого, Ірина Садов'як цікавилася результатами роботи над розширенням мережі ліжкового фонду для хворих з COVID-19 та забезпечення кисневими точками на рівні районних госпіталів. На що, т.в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Тимощук відповіла, що на Волині постійно працюють над збільшенням потужностей медичних закладів та збільшенням мережі кисневих точок.