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Дівчина з Конго у Луцьку навчилася говорити українською і виконувати народні пісні. ВІДЕО

Дівчина з Конго у Луцьку навчилася говорити українською і виконувати народні пісні. ВІДЕО
22-річна Доркас Цамукуну Фіне Мбемба переїхала в Україну з Конго чотири роки тому. Дівчина захопилася співами, які допомагають їй вчити українську та покращити вимову.

Її історію у своєму сюжеті розповіло "Суспільне.Волинь".

Друзі та одногрупники називають дівчину Дорою.

Рідна мова студентки – французька. У Луцьку, крім технічної спеціальності, освоює українську мову. Два роки тому, каже, почала співати українською. Любить виконувати народні пісні в сучасній обробці.

Журналісти побували на репетиціях Дори в місцевій студії звукозапису.



Навчає дівчину співак та композитор Сергій Скулинець. "Я запросив Дору на студію, знайшов їй пісню народну, непогано в неї виходить. Акцент звісно є, але ми над цим працюємо", - каже вчитель Дори.

Студентка розповіла, що на вивчення української їй знадобилося 6 місяців. Музика і спів допомагають не лише відточити навички вимови, але й рятують від самотності. З рідних Дори у Луцьку лише двоюрідний брат. Вдома у Конго лишилися батьки дівчини, сестра і троє братів.

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Дівчина розповідає, що у вільний від навчання та співів час, любить гуляти Луцьком, але більшу частину року мерзне. Часом, зізнається - набридають настирливі незнайомці: "Луцьк - маленьке місто, немає багато іноземців, і кожен час вони хочуть знати звідки я приїхала. І часто я кажу, що не можу, я не маю часу, але вони все одно, ну отакі люди є".

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Теги: Доркас Цамукуну Фіне Мбемба, Конго, студентка
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Коментарі 1
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А тупорилий кацап,зі своєю козлячою принциповістю, який прожив в Україні 60років,так і не навчився розмовляти українською.
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