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У «ПортCity» – виставка художниці Христини Шукатки*

У «ПортCity» – виставка художниці Христини Шукатки*
Художниця Христина Шукатка наповнила ARTпростір «ПортCity» красою.

Про виставку художниці повідомляє пресслужба ТРЦ.

Тема виставки: «Архітектура часу» (декоративний живопис).

Насолодитися роботами можна щодня з 27 листопада до 10 грудня з 08:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».

Вхід вільний.


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Теги: ТРЦ «ПортCity», Христина Шукатка, художниця
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