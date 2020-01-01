У «ПортCity» – виставка художниці Христини Шукатки*
Сьогодні, 20:26
Художниця Христина Шукатка наповнила ARTпростір «ПортCity» красою.
Про виставку художниці повідомляє пресслужба ТРЦ.
Тема виставки: «Архітектура часу» (декоративний живопис).
Насолодитися роботами можна щодня з 27 листопада до 10 грудня з 08:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».
Вхід вільний.
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Про виставку художниці повідомляє пресслужба ТРЦ.
Тема виставки: «Архітектура часу» (декоративний живопис).
Насолодитися роботами можна щодня з 27 листопада до 10 грудня з 08:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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