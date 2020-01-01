У «ПортCity» – виставка художниці Христини Шукатки*

Христина Шукатка наповнила ARTпростір «ПортCity» красою.



Про виставку художниці повідомляє пресслужба ТРЦ.



Тема виставки: «Архітектура часу» (декоративний живопис).



Насолодитися роботами можна щодня з 27 листопада до 10 грудня з 08:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».



Вхід вільний.





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