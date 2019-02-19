Пів року тому вийшов з в'язниці: на Волині арештували злодія-рецидивіста
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Поліція затримала уродженця Автономної Республіки Крим, громадянина України, який тільки півроку тому звільнився з місця позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки.
Днями йому повідомили про підозру в тому, що він разом зі спільницею проник в житло на Ковельщині та вкрав майно на мажйе 10 тисяч гривень. Про це пише Ковель медіа.
Слідчий Ковельського відділу поліції повідомив суд, що підозрюваний останнім часом проживає в селі Радошинка Камінь-Каширського району в будинку, яким користувалися і надалі користуються за потреби різні особи, деяких з них вже затримали за підозрою у вчиненні злочинів, інші вбиті. За словами слідчого, затриманий крадій не має документів та ухиляється від слідства, вигадуючи різні версії.
У судовому засіданні підозрюваний визнав факт участі у проникненні до приватного помешкання, однак вважає, що речі належатьйого спільниці. А свою поведінку щодо неявки до слідчого спочатку пояснив відсутністю коштів для доїзду, а згодом побоюваннями щодо затримання. Злочин, у вчиненні якого його підозрюють, є тяжким. За це передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років.
Ковельський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого і обрав щодо чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці, при цьому визначив для нього розмір застави у сумі 42 040 гривен.
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Днями йому повідомили про підозру в тому, що він разом зі спільницею проник в житло на Ковельщині та вкрав майно на мажйе 10 тисяч гривень. Про це пише Ковель медіа.
Слідчий Ковельського відділу поліції повідомив суд, що підозрюваний останнім часом проживає в селі Радошинка Камінь-Каширського району в будинку, яким користувалися і надалі користуються за потреби різні особи, деяких з них вже затримали за підозрою у вчиненні злочинів, інші вбиті. За словами слідчого, затриманий крадій не має документів та ухиляється від слідства, вигадуючи різні версії.
У судовому засіданні підозрюваний визнав факт участі у проникненні до приватного помешкання, однак вважає, що речі належатьйого спільниці. А свою поведінку щодо неявки до слідчого спочатку пояснив відсутністю коштів для доїзду, а згодом побоюваннями щодо затримання. Злочин, у вчиненні якого його підозрюють, є тяжким. За це передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років.
Ковельський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого і обрав щодо чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці, при цьому визначив для нього розмір застави у сумі 42 040 гривен.
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