Пів року тому вийшов з в'язниці: на Волині арештували злодія-рецидивіста





Днями йому повідомили про підозру в тому, що він разом зі спільницею проник в житло на Ковельщині та вкрав майно на мажйе 10 тисяч гривень. Про це пише



Слідчий Ковельського відділу поліції повідомив суд, що підозрюваний останнім часом проживає в селі Радошинка Камінь-Каширського району в будинку, яким користувалися і надалі користуються за потреби різні особи, деяких з них вже затримали за підозрою у вчиненні злочинів, інші вбиті. За словами слідчого, затриманий крадій не має документів та ухиляється від слідства, вигадуючи різні версії.



У судовому засіданні підозрюваний визнав факт участі у проникненні до приватного помешкання, однак вважає, що речі належатьйого спільниці. А свою поведінку щодо неявки до слідчого спочатку пояснив відсутністю коштів для доїзду, а згодом побоюваннями щодо затримання. Злочин, у вчиненні якого його підозрюють, є тяжким. За це передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років.



Ковельський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого і обрав щодо чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці, при цьому визначив для нього розмір застави у сумі 42 040 гривен.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція затримала уродженця Автономної Республіки Крим, громадянина України, який тільки півроку тому звільнився з місця позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки.Днями йому повідомили про підозру в тому, що він разом зі спільницею проник в житло на Ковельщині та вкрав майно на мажйе 10 тисяч гривень. Про це пише Ковель медіа Слідчий Ковельського відділу поліції повідомив суд, що підозрюваний останнім часом проживає в селі Радошинка Камінь-Каширського району в будинку, яким користувалися і надалі користуються за потреби різні особи, деяких з них вже затримали за підозрою у вчиненні злочинів, інші вбиті. За словами слідчого, затриманий крадій не має документів та ухиляється від слідства, вигадуючи різні версії.У судовому засіданні підозрюваний визнав факт участі у проникненні до приватного помешкання, однак вважає, що речі належатьйого спільниці. А свою поведінку щодо неявки до слідчого спочатку пояснив відсутністю коштів для доїзду, а згодом побоюваннями щодо затримання. Злочин, у вчиненні якого його підозрюють, є тяжким. За це передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років.Ковельський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого і обрав щодо чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці, при цьому визначив для нього розмір застави у сумі 42 040 гривен.

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