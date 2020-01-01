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Школярі із Дніпра розробили маску, що розпізнаватиме симптоми Covid-19

Школярі із Дніпра розробили маску, що розпізнаватиме симптоми Covid-19
Школярі із Дніпра розробили розумну маску, яка в умовах пандемії може значно полегшити роботу медикам.

Аби виміряти температуру тіла, частоту дихання та насичення киснем крові знадобиться лише півхвилини. А всі дані автоматично надійдуть до смартфону завдяки спеціально розробленому додатку. Про це йдеться в сюжеті Фактів.

Приблизну вартість маски вираховують у 500 грн.

Без підзарядки працювати прилад може добу. Втім винахідники кажуть, що проект потребує доопрацювання. Насамперед потрібно адаптувати структуру датчиків та покращити зовнішній вигляд.

Своїм прикладом дніпровські школярі хочуть надихнути якомога більше молоді приєднатися до нині перспективного напрямку STEM освіти.

Вже в березні дніпровські школярі представлятимуть Україну на всесвітніх змаганнях з робототехніки – FIRST Robotics Competition. А зараз команда винахідників готується до будівельного сезону і чекає завдання від організаторів. Після випробувань судді обиратимуть переможців регіонального етапу змагань.


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Теги: маска, школярі, винахід
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