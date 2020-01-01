Для волинських амбулаторій закуплять телемедичне обладнання
Сьогодні, 22:31
На придбання 108 комплектів телемедичного обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини витратять до 11,761 мільйона гривень.
Постачальника обладнання визначать у результаті відкритих торгів. Організовує аукціон департамент інфраструктури Волинської ОДА, пише «Волинь Online».
Тендерні пропозиції приймають до 10 грудня. Розпочнуть аукціон 15 січня.
До комплекту входять: професійний багатоканальний електрокардіограф; діагностувальний спірометр; модуль системи моніторингу стану пацієнта багатофункціональний; цифровий дерматоскоп; оглядова камера; сумка для транспортування.
Термін постачання – до 31 березня 2021 року.
Очікувана вартість становить 11, 761 мільйона гривень.
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Постачальника обладнання визначать у результаті відкритих торгів. Організовує аукціон департамент інфраструктури Волинської ОДА, пише «Волинь Online».
Тендерні пропозиції приймають до 10 грудня. Розпочнуть аукціон 15 січня.
До комплекту входять: професійний багатоканальний електрокардіограф; діагностувальний спірометр; модуль системи моніторингу стану пацієнта багатофункціональний; цифровий дерматоскоп; оглядова камера; сумка для транспортування.
Термін постачання – до 31 березня 2021 року.
Очікувана вартість становить 11, 761 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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