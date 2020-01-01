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Для волинських амбулаторій закуплять телемедичне обладнання

Для волинських амбулаторій закуплять телемедичне обладнання
На придбання 108 комплектів телемедичного обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини витратять до 11,761 мільйона гривень.

Постачальника обладнання визначать у результаті відкритих торгів. Організовує аукціон департамент інфраструктури Волинської ОДА, пише «Волинь Online».

Тендерні пропозиції приймають до 10 грудня. Розпочнуть аукціон 15 січня.

До комплекту входять: професійний багатоканальний електрокардіограф; діагностувальний спірометр; модуль системи моніторингу стану пацієнта багатофункціональний; цифровий дерматоскоп; оглядова камера; сумка для транспортування.

Термін постачання – до 31 березня 2021 року.

Очікувана вартість становить 11, 761 мільйона гривень.

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Теги: амбулаторія, обладнання, телемедицина
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