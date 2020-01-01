Для волинських амбулаторій закуплять телемедичне обладнання





Постачальника обладнання визначать у результаті відкритих торгів. Організовує аукціон департамент інфраструктури Волинської ОДА, пише



Тендерні пропозиції приймають до 10 грудня. Розпочнуть аукціон 15 січня.



До комплекту входять: професійний багатоканальний електрокардіограф; діагностувальний спірометр; модуль системи моніторингу стану пацієнта багатофункціональний; цифровий дерматоскоп; оглядова камера; сумка для транспортування.



Термін постачання – до 31 березня 2021 року.



Очікувана вартість становить 11, 761 мільйона гривень.

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