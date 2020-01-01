На Волині капітально відремонтують дах сільської школи





Відкриті торги для пошуку підрядника оголосив відділ освіти та культури Ківерцівської районної державної адміністрації Волинської області. Пишуть



Тендерні пропозиції прийматимуть до 7 грудня, коли й розпочнеться аукціон.



Очікувана вартість робіт становить 2,268 мільйона гривень.



За ці кошти здійснять наступні роботи: розбирання старого перекриття, демонтаж віконних коробок, укладання металевих балок, ремонт дерев’яних балок, облаштування кріплень, улаштування прокладної гідроізоляції та пароізоляції, утеплення перекриття, встановлення металопластикових вікон, улаштування шатрових покрівель із металопрофілю, підвісних жолобів, монтаж металоконструкцій сходів, майданчиків і огороджень, встановлення зовнішніх металевих трубчастих риштувань, вогнезахист конструкцій, блискавкозахист тощо.



Капітальний ремонт даху школи мають виконати в період із 18 грудня 2020 року до 31 грудня 2021 року. Гарантійний термін експлуатації об’єкта становитиме 10 років.

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