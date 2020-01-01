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6 грудня на Волині: гортаючи календар

6 грудня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні святкує заступник директора з організаційно-творчої роботи в Палаці учнівської молоді Олена Балабаш (на фото).

Також день народження відзначають заслужена артистка України, артистка облмуздрамтеатру Лариса Зеленова, громадський активіст Дмитро Климук, ведуча Наталка Войтович та відомий волинський артист, лідер гурту «Чорні черешні» Юрій Поліщук.

6 грудня іменини відзначають Олександр, Олексій, Григорій та Макар.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!

Також 6 грудня – День Збройних Сил України.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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