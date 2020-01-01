6 грудня на Волині: гортаючи календар

Олена Балабаш (на фото).



Також день народження відзначають заслужена артистка України, артистка облмуздрамтеатру Лариса Зеленова, громадський активіст Дмитро Климук, ведуча Наталка Войтович та відомий волинський артист, лідер гурту «Чорні черешні» Юрій Поліщук.



6 грудня іменини відзначають Олександр, Олексій, Григорій та Макар.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!



Також 6 грудня – День Збройних Сил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. День народження сьогодні святкує заступник директора з організаційно-творчої роботи в Палаці учнівської молоді(на фото).Також день народження відзначають заслужена артистка України, артистка облмуздрамтеатру, громадський активіст, ведучата відомий волинський артист, лідер гурту «Чорні черешні»6 грудня іменини відзначають Олександр, Олексій, Григорій та Макар.вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!Також 6 грудня – День Збройних Сил України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію