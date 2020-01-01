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Перший в Україні мобільний госпіталь для COVID-хворих відкриють у Миколаєві

Перший в Україні мобільний госпіталь для COVID-хворих відкриють у Миколаєві
У Миколаєві 19 грудня відкриють перший мобільний госпіталь для хворих на коронавірус. Він розрахований на 60 ліжкомісць.

Про це у коментарі журналістам сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

За його словами, для розгортання мобільних госпіталів вже виділили кошти.

Зі свого боку Міністерство охорони здоров’я визначило табель оснащення мобільних госпіталів і критерії.

Але, за словами Ляшка, розміщення таких лікарень в регіоні залишається на розсуд місцевої влади. Тому, додав він, питання запуску мобільних госпіталів вирішуватиметься на місцевому рівні, а не централізовано.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі тривають роботи з розгортання мобільних госпіталів у Києві, Одесі та Донецькій області.

За його словами, для пацієнтів з коронавірусом система охорони здоров’я України може забезпечити близько 90 тис. ліжок.

Як повідомлялося, в Україні станом на 5 грудня лабораторно підтвердили 801 716 випадків COVID-19, з них за добу – 13 825.

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Теги: коронавірус, мобільний госпіталь, Ляшко, Степанов, Миколаїв
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