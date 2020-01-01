Перший в Україні мобільний госпіталь для COVID-хворих відкриють у Миколаєві





Про це у коментарі журналістам сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє



За його словами, для розгортання мобільних госпіталів вже виділили кошти.



Зі свого боку Міністерство охорони здоров’я визначило табель оснащення мобільних госпіталів і критерії.



Але, за словами Ляшка, розміщення таких лікарень в регіоні залишається на розсуд місцевої влади. Тому, додав він, питання запуску мобільних госпіталів вирішуватиметься на місцевому рівні, а не централізовано.



Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі тривають роботи з розгортання мобільних госпіталів у Києві, Одесі та Донецькій області.



За його словами, для пацієнтів з коронавірусом система охорони здоров’я України може забезпечити близько 90 тис. ліжок.



Як повідомлялося, в Україні станом на 5 грудня лабораторно підтвердили 801 716 випадків COVID-19, з них за добу – 13 825.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві 19 грудня відкриють перший мобільний госпіталь для хворих на коронавірус. Він розрахований на 60 ліжкомісць.Про це у коментарі журналістам сказав головний санітарний лікар, повідомляє Укрінформ За його словами, для розгортання мобільних госпіталів вже виділили кошти.Зі свого боку Міністерство охорони здоров’я визначило табель оснащення мобільних госпіталів і критерії.Але, за словами Ляшка, розміщення таких лікарень в регіоні залишається на розсуд місцевої влади. Тому, додав він, питання запуску мобільних госпіталів вирішуватиметься на місцевому рівні, а не централізовано.Водночас міністр охорони здоров’язаявив, що наразі тривають роботи з розгортання мобільних госпіталів у Києві, Одесі та Донецькій області.За його словами, для пацієнтів з коронавірусом система охорони здоров’я України може забезпечити близько 90 тис. ліжок.Як повідомлялося, в Україні станом на 5 грудня лабораторно підтвердили 801 716 випадків COVID-19, з них за добу – 13 825.

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