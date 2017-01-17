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Показали, в яких умовах на Волині живуть діти з неблагополучних сімей. ФОТО

Показали, в яких умовах на Волині живуть діти з неблагополучних сімей. ФОТО
Старший інспектор із ювенальної превенції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Яніна Соколюк спільно з поліцейськими офіцерами Головненської ОТГ Ігорем Мелюхом та Назарієм Гнатюком та працівниками служби у справах дітей Любомльської РДА та соціальним працівником Головненської ОТГ відвідали сім'ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Про це інформує Любомльський відділ поліції, пише «Волинь UA».

Сім'ям надали консультації з питань соціальних виплат, наголосили на належному виконанні своїх батьківських обов’язків, провели профілактичні бесіди щодо недопущення вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень стосовно дітей.

Показали, в яких умовах на Волині живуть діти з неблагополучних сімей. ФОТО
Показали, в яких умовах на Волині живуть діти з неблагополучних сімей. ФОТО

Виявили один факт ухилення від батьківських обов’язків, батьків притягнули до адміністративної відповідальності, а саме за ст. 184 КУпАП.

Показали, в яких умовах на Волині живуть діти з неблагополучних сімей. ФОТО
Показали, в яких умовах на Волині живуть діти з неблагополучних сімей. ФОТО

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Теги: діти, умови, соціальна служба, неблагополучна сім'я
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