Показали, в яких умовах на Волині живуть діти з неблагополучних сімей. ФОТО

Яніна Соколюк спільно з поліцейськими офіцерами Головненської ОТГ Ігорем Мелюхом та Назарієм Гнатюком та працівниками служби у справах дітей Любомльської РДА та соціальним працівником Головненської ОТГ відвідали сім'ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.



Про це інформує Любомльський відділ поліції, пише



Сім'ям надали консультації з питань соціальних виплат, наголосили на належному виконанні своїх батьківських обов’язків, провели профілактичні бесіди щодо недопущення вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень стосовно дітей.





Виявили один факт ухилення від батьківських обов’язків, батьків притягнули до адміністративної відповідальності, а саме за ст. 184 КУпАП.





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