Верхній шар асфальту на відрізку міжнародної траси на Волині вкладуть у наступному році





Про це інформує



Днями тут завершили влаштування першого шару асфальтобетонної суміші. Фінішне асфальтування відрізка автодороги М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) проведуть у наступному році.



Наразі проходять роботи з досипання та планування узбіч, незабаром нанесуть тимчасову дорожню розмітку.



Підрядник – ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".



"Територією Волинської області пролягає понад 168 км автошляху М-19. У 2016-2019 роках ввели в експлуатацію 32,6 км відремонтованої М-19.



У 2020-му ремонтом охопили 40 км, з них майже 30 км вже з верхнім шаром дорожнього покриття.



У планах 2021 року завершити відновлення цієї важливої транспортної артерії на всій протяжності у межах області", - наголошують у Службі автомобільних доріг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще 7 кілометрів нового дорожнього покриття додалось у Ковельському районі на ділянці, що пролягає між селами Свидники та Переспа (км 108 – км 115).Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області Днями тут завершили влаштування першого шару асфальтобетонної суміші. Фінішне асфальтування відрізка автодороги М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) проведуть у наступному році.Наразі проходять роботи з досипання та планування узбіч, незабаром нанесуть тимчасову дорожню розмітку.Підрядник – ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс"."Територією Волинської області пролягає понад 168 км автошляху М-19. У 2016-2019 роках ввели в експлуатацію 32,6 км відремонтованої М-19.У 2020-му ремонтом охопили 40 км, з них майже 30 км вже з верхнім шаром дорожнього покриття.У планах 2021 року завершити відновлення цієї важливої транспортної артерії на всій протяжності у межах області", - наголошують у Службі автомобільних доріг.

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