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Верхній шар асфальту на відрізку міжнародної траси на Волині вкладуть у наступному році

Верхній шар асфальту на відрізку міжнародної траси на Волині вкладуть у наступному році
Ще 7 кілометрів нового дорожнього покриття додалось у Ковельському районі на ділянці, що пролягає між селами Свидники та Переспа (км 108 – км 115).

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Днями тут завершили влаштування першого шару асфальтобетонної суміші. Фінішне асфальтування відрізка автодороги М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) проведуть у наступному році.

Наразі проходять роботи з досипання та планування узбіч, незабаром нанесуть тимчасову дорожню розмітку.

Підрядник – ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".

"Територією Волинської області пролягає понад 168 км автошляху М-19. У 2016-2019 роках ввели в експлуатацію 32,6 км відремонтованої М-19.

У 2020-му ремонтом охопили 40 км, з них майже 30 км вже з верхнім шаром дорожнього покриття.

У планах 2021 року завершити відновлення цієї важливої транспортної артерії на всій протяжності у межах області", - наголошують у Службі автомобільних доріг.

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Теги: дорога, траса, ремонт, Служба автомобільних доріг, асфальт
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