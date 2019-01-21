Дві волинські лікарні закуплять кисневі концентратори

Сергій Мишленик та його заступник Віра Баландіна провели робочу зустріч із головними лікарями КНП «Горохівська центральна районна лікарня» Валерієм Кобою та КНП «Горохівський районний центр ПМСД» Галиною Майко.



Про це повідомили



Одним із основних питань зустрічі стало наявність в лікувальних закладих автономних резервних джерел живлення. Як зазначив Валерій Коба, бензинові генератори ФД-8000ЕА 5,5 кВт та «Міол» 7 кВт є технічно справними та забезпечують подачу електроенергії для операційного блоку та відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, інфекційне відділення.



Кошти медичної субвенції в сумі 1 181 000 гривень планують спрямувати на закупівлю концентраторів:



- концентратор БІОМЕД 7F-10 2 штуки, загальна вартість 39 тисяч гривень;

- концентратор кисневий «БІОМЕД» LF-H-10A вартістю 128 000 тисяч гривень;

- концентратор кисневий «БІОМЕД» jAV-10 з подвійним потоком – 4 штуки, загальна вартість 160 000 гривень;

- кисневий концентратор «Біомед» 7F-10 – 4 штуки, загальна вартість 156 000 гривень;

- концентратор кисневий «Біомед» 7F-10 – 19 штук, загальна сума 741 000 гривень (без ПДВ), термін доставляння до 22 грудня цього року.



З метою облаштування централізованого підведення кисню в будівлю інфекційного корпусу підготували проєкт договору на закупівлю генератора кисневого 8650 МЕД (укомплектованого компресорами) виробництва компанії INMATEC, потужністю 146,7 л/за хв. Сума договору складає 2 657 454,41 гривень без ПДВ, термін поставки 90 днів, з моменту підписання договору та передоплати 50%. Поставка планується у 2021 році.



КНП «Горохівська центральна районна лікарня» неодноразово порушувала клопотання перед МОЗ та Кабінетом Міністрів України щодо активізації розв’язання цього питання та продовження терміну використання коштів субвенції на облаштування централізованого підведення кисню на 2021 рік.



До централізованого поставляння кисню (кисневих балонів) під’єднані 6 ліжок анестезіологічного відділення. Також у медзакладі встановили рампу кисневу на 10 балонів загальною вартістю 37 080 гривень.



Медичний кисень КНП «Горохівська ЦРЛ» закуповує у ПАТ «Львівський хімічний завод».



Зображення ілюстративне

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