Миколай на самоізоляції: головну ялинку країни засвітить голограма

Віталій Кличко.



Відкриття головної ялинки відбудеться традиційно 19 грудня о 19:00. Про це розповів організатор новорічно-різдвяних святкувань на Софійській та Контрактовій площах Ігор Добруцький, інформує



"Через те, що у нас ялинка тематична, то міський голова буде засвічувати спочатку різдвяну зірку о 19.00, а вже тільки після неї буде засвічення ялинки головної", – зауважив Добруцький.



Він додав, що усі ялинки інших міст також засяють о 19:00.



Добруцький розповів, що біля ялинки стоятиме велика подарункова коробка, де буде голограма Святого Миколая, адже справжній – на ізоляції.



"Голограма Святого Миколая буде спілкуватися з міським головою і разом засвічувати саме восьмикутну різдвяну зірку. Це оберіг нашої площі", – сказав Ігор Добруцький.



За його словами, тільки після цього вони відкриють все інше.



Біля ялинки під'єднають приблизно 20 вебкамер. Кожна людина зможе побачити ялинку і спроєктувати себе на неї – в ту іграшку, яка сподобається.



"Разом з цією своєю фоткою він може написати послання для киян або для близьких і лазером це буде якраз випромінюватись на дзвіниці Софійського собору", – зауважив Добруцький.



Люди зможуть долучитись до святкування і дистанційно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головну ялинку країни у Києві засвітить голограма Святого Миколая, оскільки сам Миколай – на самоізоляції. Також поруч з голограмою буде і мер КиєваВідкриття головної ялинки відбудеться традиційно 19 грудня о 19:00. Про це розповів організатор новорічно-різдвяних святкувань на Софійській та Контрактовій площах, інформує УНН "Через те, що у нас ялинка тематична, то міський голова буде засвічувати спочатку різдвяну зірку о 19.00, а вже тільки після неї буде засвічення ялинки головної", – зауважив Добруцький.Він додав, що усі ялинки інших міст також засяють о 19:00.Добруцький розповів, що біля ялинки стоятиме велика подарункова коробка, де буде голограма Святого Миколая, адже справжній – на ізоляції."Голограма Святого Миколая буде спілкуватися з міським головою і разом засвічувати саме восьмикутну різдвяну зірку. Це оберіг нашої площі", – сказав Ігор Добруцький.За його словами, тільки після цього вони відкриють все інше.Біля ялинки під'єднають приблизно 20 вебкамер. Кожна людина зможе побачити ялинку і спроєктувати себе на неї – в ту іграшку, яка сподобається."Разом з цією своєю фоткою він може написати послання для киян або для близьких і лазером це буде якраз випромінюватись на дзвіниці Софійського собору", – зауважив Добруцький.Люди зможуть долучитись до святкування і дистанційно.

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