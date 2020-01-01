Миколай на самоізоляції: головну ялинку країни засвітить голограма
Сьогодні, 07:23
Головну ялинку країни у Києві засвітить голограма Святого Миколая, оскільки сам Миколай – на самоізоляції. Також поруч з голограмою буде і мер Києва Віталій Кличко.
Відкриття головної ялинки відбудеться традиційно 19 грудня о 19:00. Про це розповів організатор новорічно-різдвяних святкувань на Софійській та Контрактовій площах Ігор Добруцький, інформує УНН.
"Через те, що у нас ялинка тематична, то міський голова буде засвічувати спочатку різдвяну зірку о 19.00, а вже тільки після неї буде засвічення ялинки головної", – зауважив Добруцький.
Він додав, що усі ялинки інших міст також засяють о 19:00.
Добруцький розповів, що біля ялинки стоятиме велика подарункова коробка, де буде голограма Святого Миколая, адже справжній – на ізоляції.
"Голограма Святого Миколая буде спілкуватися з міським головою і разом засвічувати саме восьмикутну різдвяну зірку. Це оберіг нашої площі", – сказав Ігор Добруцький.
За його словами, тільки після цього вони відкриють все інше.
Біля ялинки під'єднають приблизно 20 вебкамер. Кожна людина зможе побачити ялинку і спроєктувати себе на неї – в ту іграшку, яка сподобається.
"Разом з цією своєю фоткою він може написати послання для киян або для близьких і лазером це буде якраз випромінюватись на дзвіниці Софійського собору", – зауважив Добруцький.
Люди зможуть долучитись до святкування і дистанційно.
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Відкриття головної ялинки відбудеться традиційно 19 грудня о 19:00. Про це розповів організатор новорічно-різдвяних святкувань на Софійській та Контрактовій площах Ігор Добруцький, інформує УНН.
"Через те, що у нас ялинка тематична, то міський голова буде засвічувати спочатку різдвяну зірку о 19.00, а вже тільки після неї буде засвічення ялинки головної", – зауважив Добруцький.
Він додав, що усі ялинки інших міст також засяють о 19:00.
Добруцький розповів, що біля ялинки стоятиме велика подарункова коробка, де буде голограма Святого Миколая, адже справжній – на ізоляції.
"Голограма Святого Миколая буде спілкуватися з міським головою і разом засвічувати саме восьмикутну різдвяну зірку. Це оберіг нашої площі", – сказав Ігор Добруцький.
За його словами, тільки після цього вони відкриють все інше.
Біля ялинки під'єднають приблизно 20 вебкамер. Кожна людина зможе побачити ялинку і спроєктувати себе на неї – в ту іграшку, яка сподобається.
"Разом з цією своєю фоткою він може написати послання для киян або для близьких і лазером це буде якраз випромінюватись на дзвіниці Софійського собору", – зауважив Добруцький.
Люди зможуть долучитись до святкування і дистанційно.
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