Поблизу Луцька хочуть рекультивувати старий полігон відходів





Про це йдеться на



Є проєкти, які хоче реалізувати на території Луцької міської територіальної громади виконавчий комітет міської ради. Всього виконком подав сім проєктів. Серед них «Створення інноваційної моделі інвестування для будівництва сміттєпереробного заводу у Луцькій міській тергромаді».



Завдяки фінансуванню з ДФРР хочуть рекультивувати (штучне відновлення родючості ґрунтів і рослинного покриву) старий полігон відходів у селі Брище, і підготувати документацію для подальшого встановлення на ньому сонячних панелей.



Проєкт спрямований на запровадження комплексного інноваційного підходу до розв'язання проблеми управління відходами на території Луцької міської територіальної громади.



Бюджет проєкту становить майже 148,4 мільйона гривень.



Під час впровадження проєкту хочуть розробити комплексну інноваційну модель інвестування в управління відходами у Луцькій міській територіальній громаді. Також реконструюють стару частину полігону площею 8,8915 гектара у Брищі з рекультивацією земельного покрову. Відповідно полігон приведуть до екологічних норм та державних стандартів. Жителі прилеглих до полігону територій більше не відчуватимуть загрози екологічної катастрофи.



Завдяки розробці проєктно-кошторисної документації для будівництва сонячної електростанції та техніко-економічного обґрунтування будівництва сміттєпереробного заводу отримають базу для залучення коштів для проведення цих робіт.



Проєкт відповідає цілям та завданням Державної стратегії регіонального розвитку та Стратегії Волинської області. Він є частиною проєкту 5.2.2.1. з плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області – «Будівництво полігонів твердих побутових відходів у Волинській області».

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