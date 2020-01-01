В Україні – менше 12 тисяч нових випадків коронавірусу за добу





Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники, інформує МОЗ.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 127 осіб;

летальних випадків – 167;

одужало – 6 048 осіб;

здійснено тестувань за добу – 42 096 (зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788).



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 813 306 осіб;

одужало – 418 581 особа;

летальних випадків – 13 588;

проведено ПЛР-тестувань – 4 780 080.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.



Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 79 809 випадків;

Вінницька область – 18 587 випадків;

Волинська область – 26 019 випадків;

Дніпропетровська область – 44 080 випадків;

Донецька область – 25 547 випадків;

Житомирська область – 31 967 випадків;

Закарпатська область – 24 541 випадок;

Запорізька область – 36 539 випадків;

Івано-Франківська область – 39 373 випадки;

Київська область – 43 219 випадків;

Кіровоградська область – 6 254 випадки;

Луганська область – 7 027 випадків;

Львівська область – 49 831 випадок;

Миколаївська область – 21 144 випадки;

Одеська область – 51 148 випадків;

Полтавська область – 25 228 випадків;

Рівненська область – 33 508 випадків;

Сумська область – 33 181 випадок;

Тернопільська область – 29 594 випадки;

Харківська область – 59 285 випадків;

Херсонська область – 11 915 випадків;

Хмельницька область – 32 286 випадків;

Черкаська область – 26 809 випадків;

Чернівецька область – 35 152 випадки;

Чернігівська область – 21 263 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 6 грудня 2020 року.Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники, інформує МОЗ.Також за минулу добу:госпіталізовано – 1 127 осіб;летальних випадків – 167;одужало – 6 048 осіб;здійснено тестувань за добу – 42 096 (зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 813 306 осіб;одужало – 418 581 особа;летальних випадків – 13 588;проведено ПЛР-тестувань – 4 780 080.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 79 809 випадків;Вінницька область – 18 587 випадків;Волинська область – 26 019 випадків;Дніпропетровська область – 44 080 випадків;Донецька область – 25 547 випадків;Житомирська область – 31 967 випадків;Закарпатська область – 24 541 випадок;Запорізька область – 36 539 випадків;Івано-Франківська область – 39 373 випадки;Київська область – 43 219 випадків;Кіровоградська область – 6 254 випадки;Луганська область – 7 027 випадків;Львівська область – 49 831 випадок;Миколаївська область – 21 144 випадки;Одеська область – 51 148 випадків;Полтавська область – 25 228 випадків;Рівненська область – 33 508 випадків;Сумська область – 33 181 випадок;Тернопільська область – 29 594 випадки;Харківська область – 59 285 випадків;Херсонська область – 11 915 випадків;Хмельницька область – 32 286 випадків;Черкаська область – 26 809 випадків;Чернівецька область – 35 152 випадки;Чернігівська область – 21 263 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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