В Україні – менше 12 тисяч нових випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 09:03
11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 6 грудня 2020 року.
Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники, інформує МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 127 осіб;
летальних випадків – 167;
одужало – 6 048 осіб;
здійснено тестувань за добу – 42 096 (зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 813 306 осіб;
одужало – 418 581 особа;
летальних випадків – 13 588;
проведено ПЛР-тестувань – 4 780 080.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 79 809 випадків;
Вінницька область – 18 587 випадків;
Волинська область – 26 019 випадків;
Дніпропетровська область – 44 080 випадків;
Донецька область – 25 547 випадків;
Житомирська область – 31 967 випадків;
Закарпатська область – 24 541 випадок;
Запорізька область – 36 539 випадків;
Івано-Франківська область – 39 373 випадки;
Київська область – 43 219 випадків;
Кіровоградська область – 6 254 випадки;
Луганська область – 7 027 випадків;
Львівська область – 49 831 випадок;
Миколаївська область – 21 144 випадки;
Одеська область – 51 148 випадків;
Полтавська область – 25 228 випадків;
Рівненська область – 33 508 випадків;
Сумська область – 33 181 випадок;
Тернопільська область – 29 594 випадки;
Харківська область – 59 285 випадків;
Херсонська область – 11 915 випадків;
Хмельницька область – 32 286 випадків;
Черкаська область – 26 809 випадків;
Чернівецька область – 35 152 випадки;
Чернігівська область – 21 263 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники, інформує МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 127 осіб;
летальних випадків – 167;
одужало – 6 048 осіб;
здійснено тестувань за добу – 42 096 (зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 813 306 осіб;
одужало – 418 581 особа;
летальних випадків – 13 588;
проведено ПЛР-тестувань – 4 780 080.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 79 809 випадків;
Вінницька область – 18 587 випадків;
Волинська область – 26 019 випадків;
Дніпропетровська область – 44 080 випадків;
Донецька область – 25 547 випадків;
Житомирська область – 31 967 випадків;
Закарпатська область – 24 541 випадок;
Запорізька область – 36 539 випадків;
Івано-Франківська область – 39 373 випадки;
Київська область – 43 219 випадків;
Кіровоградська область – 6 254 випадки;
Луганська область – 7 027 випадків;
Львівська область – 49 831 випадок;
Миколаївська область – 21 144 випадки;
Одеська область – 51 148 випадків;
Полтавська область – 25 228 випадків;
Рівненська область – 33 508 випадків;
Сумська область – 33 181 випадок;
Тернопільська область – 29 594 випадки;
Харківська область – 59 285 випадків;
Херсонська область – 11 915 випадків;
Хмельницька область – 32 286 випадків;
Черкаська область – 26 809 випадків;
Чернівецька область – 35 152 випадки;
Чернігівська область – 21 263 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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