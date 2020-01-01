Чому не переносять праву частину Центрального ринку у Луцьку





Зараз процес зупинився саме через розгляд справи у суді, розповів в ефірі програми «Актуально» на 12 каналі міський голова Ігор Поліщук, передає



«У нас зі Старим ринком довга історія. Якщо ми говоримо про праву частину ринку, то ми виграли судову справу у Господарському суді Волинської області. В апеляційному суді теж рішення було на користь міської ради. Та потім суд відправив справу на повторний розгляд. Я як колишній юрист певен, що перемога буде за нами. Як тільки буде рішення суду, то ми будемо працювати над перенесенням ринку», – зазначив Ігор Поліщук.



Якщо рішення суду буде не на користь Луцької міської ради, то договір оренди буде продовжений на незначний період часу, до 1 року. Коли дія договору закінчиться, то Луцькрада продовжить переносити ринок, каже Поліщук.



Він додав, що рішення суду має бути відоме до кінця цього року. Якщо воно буде позитивним, то роботи розпочнуться вже у 2021.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Частину луцького Центрального ринку реконструюватимуть або наступного року, або через рік – усе залежить від рішення суду.Зараз процес зупинився саме через розгляд справи у суді, розповів в ефірі програми «Актуально» на 12 каналі міський голова, передає Перший «У нас зі Старим ринком довга історія. Якщо ми говоримо про праву частину ринку, то ми виграли судову справу у Господарському суді Волинської області. В апеляційному суді теж рішення було на користь міської ради. Та потім суд відправив справу на повторний розгляд. Я як колишній юрист певен, що перемога буде за нами. Як тільки буде рішення суду, то ми будемо працювати над перенесенням ринку», – зазначив Ігор Поліщук.Якщо рішення суду буде не на користь Луцької міської ради, то договір оренди буде продовжений на незначний період часу, до 1 року. Коли дія договору закінчиться, то Луцькрада продовжить переносити ринок, каже Поліщук.Він додав, що рішення суду має бути відоме до кінця цього року. Якщо воно буде позитивним, то роботи розпочнуться вже у 2021.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію