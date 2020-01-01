7 грудня три луцькі вулиці залишаться без світла
Сьогодні, 20:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у понеділок, 7 грудня, з 09:00 до 17:00 вимкнуть електроенергію за такими адресами:
вул. Замкова, вул. Плитниця, вул. Кафедральна (частково).
Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюють за вашою адресою, радять підписуватися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).
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вул. Замкова, вул. Плитниця, вул. Кафедральна (частково).
Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюють за вашою адресою, радять підписуватися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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